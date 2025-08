Nikola Grbić zwyciężył Ligę Narodów i... sprowadził wszystkich na ziemię

- Włosi, Japończycy, Brazylijczycy będą mocniejsi, Francuzi będą nerwowi, bo chcą wygrać mistrzostwa świata. To jedyny medal, którego nie mają. Słowenia gra dobrze. Jest dużo reprezentacji, które będą lepsze. Ja też mam nadzieję, że będziemy lepsi. Nie dlatego, że siatkarze wrócą po kontuzjach. My, którzy jesteśmy tu, musimy być lepsi - zapewnił Grbić.

Na siatkarskim mundialu Polacy zmierzą się w grupie B z Rumunią, Katarem i Holandią.

- Mamy dużo statystyk i meczów, które możemy przeanalizować i dostrzec, gdzie mamy problemy i co możemy zrobić, żeby grać na jeszcze wyższym poziomie. Oczywiście, będziemy świętować, ale kiedy zaczniemy przygotowania w Zakopanem, będę chciał, żeby każdy się zresetował i podszedł do mundialu, jakby był on ostatnim w życiu każdego z nas - powiedział Serb.

Trener reprezentacji Polski podkreślił również, że jego zespół przez długi czas borykał się z urazami, które nierzadko krzyżowały mu rozmaite plany na różne spotkania.

- Straciliśmy Tomasza Fornala, kolejny zawodnik doznał kontuzji. Nie wiem, czy musimy iść do kościoła, czy co musimy zrobić, ale mam nadzieję, że skończyliśmy z urazami. Mamy siedmiu lub ośmiu siatkarzy, którzy nie są zdolni do gry. Na końcu jednak Szymon Jakubiszak przyjechał i grał super, Kamil Semeniuk jest maszyną, Wilfredo Leon wrócił na dobry poziom. To jest zespół. Nie mamy jednego zawodnika, to jest drugi, który pomaga. Jestem dumny, że chłopcy wierzą w siebie - skończył.

MS, Polsat Sport