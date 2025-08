Przed reprezentacją Polski koszykarzy drugi i zarazem ostatni mecz towarzyski podczas zgrupowania we Włoszech w ramach przygotowań do EuroBasketu. Tym razem rywalami Biało-Czerwonych będzie Islandia. Gdzie obejrzeć mecz koszykarzy? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 3d oraz Polsacie Box Go.