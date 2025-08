Spotkania Ligi Narodów budzą w tym sezonie sporo emocji i nie potrzeba nawet starć dwóch najlepszych drużyn świata, aby zapewnić takowe, a także podbić stawkę meczu. Mowa tu głównie o rankingu FIVB, który zmienia się z każdym spotkaniem, a porażka faworyta z outsiderem może sporo kosztować wyżej notowany zespół.

Za każdy mecz przyznawane są punkty. Drużynie wygranej dodatnie, drużynie przegranej ujemne. Nie inaczej będzie w trakcie finału Ligi Narodów, w którym Polska zmierzy się z Włochami.



Aktualnie w rankingu FIVB prowadzą Polacy z dorobkiem 390,90 pkt na koncie. Na drugim miejscu są wspomniani Włosi, którzy zgromadzili 377,26 pkt - to oznacza różnicę 13,64 pkt pomiędzy obiema ekipami. Co zyska, a co straci każda z ekip przy poszczególnych wynikach?



Sytuacja jest prosta. Zwycięstwo 3:0 dałoby Włochom 10,76 pkt, a tyle samo straciliby Polacy. Przy rezultacie 3:1 dla Włochów strata i zysk wyniosłyby 8,26 pkt. Polacy obroniliby fotel lidera jedynie przy porażce 2:3 - wówczas straciliby 5,76 pkt, a Italia zyskałaby tyle samo, co pozwoliłoby utrzymać około dwupunktowy margines błędu.



Oczywiście - każda wygrana Polaków nie tylko pozwoliłaby utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, ale także powiększyć przewagę nad drugimi Włochami o dodatkowe punkty.

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

