Sensacja w Montrealu! Wicelidera rankingu WTA na łopatkach

Przed rozpoczęciem tego pojedynku Gauff była zdecydowaną faworytką. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka bez problemu poradzi sobie z niżej notowaną przeciwniczką. Tym większe było ich zaskoczenie po tym, co wydarzyło się na korcie w Kanadzie.

Już od samego początku Mboko dominowała na korcie. Kanadyjka w pierwszym gemie przełamała oponentkę. Gauff nie była w stanie zatrzymać świetnie prezentującej się tego dnia 18-latki, przez co przegrała pierwszego seta aż 1:6. Druga partia również nie potoczyła się po myśli Amerykanki. Chociaż ta część spotkania była o wiele bardziej wyrównana, to Mboko ostatecznie triumfowała 6:4, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy turnieju w 63 minuty.

Kolejną przeciwniczką Kanadyjki będzie Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro. Czy Mboko sprawi kolejną sensację i zagwarantuje sobie miejsce w półfinale imprezy w Montrealu?

Coco Gauff - Victoria Mboko 1:6, 4:6

AA, Polsat Sport