Tomasz Fornal zagra w finale Ligi Narodów? Nikola Grbić wszystko wyjaśnił

Fornal doznał kontuzji na początku drugiego seta półfinałowej rywalizacji z Brazylią. Siatkarz niefortunnie upadł na nogę. W jego miejsce na parkiecie miał pojawić się Kamil Semeniuk, ale... Fornal po chwili wrócił do gry. Mimo to na samym początku trzeciego seta Fornal opuścił parkiet - zmienił go Wilfredo Leon.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić przechodzi samego siebie! Jak długo to jeszcze potrwa?

W niedzielny poranek na oficjalnym koncie Polskiego Związku Piłki Siatkowej pojawiło się nagranie, na którym Fornal trenował z resztą reprezentacji. Kibice mieli zatem nadzieję, że zawodnik pojawi się w tym kluczowym spotkaniu.

Na kilkadziesiąt minut przed startem finału Ligi Narodów Nikola Grbić udzielił wywiadu naszemu wysłannikowi w Ningbo Marcinowi Lepie. Selekcjoner zabrał głos w sprawie Fornala.

- Tomek jest z nami, ale nie może skakać. W pierwszej szóstce pojawi się Kamil Semeniuk - stwierdził trener.

Fornal nie pojawi się zatem w podstawowej szóstce Biało-Czerwonych na arcyważne spotkanie Ligi Narodów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

AA, Polsat Sport