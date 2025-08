Ukrainki i Norwegowie zdobyli złote medale ME

Mol i Sorum w finale po trzysetowym boju wygrali 17:21, 21:16, 15:11 ze Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatanem Hellvigiem. Natomiast brązowe medale zdobyli Holendrzy Aleksander Brouwer i Steven van de Velde, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali swoich rodaków Stefana Boermansa i Yoricka de Groota 11:21, 26:24, 15:13.

Hładuń i Lazarenko w finale wygrały z francuską parą Clemence Vieira, Aline Chamereau 21:23, 21:18, 16:14.

- Nie możemy w to uwierzyć, to szaleństwo! Myślę, że na to zasłużyłyśmy całą ciężką pracą, którą wykonaliśmy przez ostatnie trzy lata. Przeszłyśmy przez wiele fizycznych i psychicznych wyzwań. Walczyłyśmy i wygrałyśmy - powiedziała Hładuń, cytowana na stronie europejskiej federacji (CEV).

Brązowe medale wywalczyły Niemki Svenja Muller i Cinja Tillmann, które meczu o trzecie miejsce wygrały 21:18, 21:19 z Hiszpankami Danielą Alvarez Mendozą i Tanią Moreno Matveevą.

Debiutujące w mistrzostwach Europy Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio dotarły najdalej z Biało-Czerwonych w europejskim czempionacie. W 1/8 finału odpadły z Hiszpankami, które ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Do 1/8 finału nie awansowali Michał Bryl i Bartosz Łosiak, a udział w turnieju na fazie grupowej zakończyły debiutujące w tej imprezie Julia Radelczuk i Natalia Okła.

PAP