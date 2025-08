Wojna w oktagonie! Porażka Polaka na gali UFC

Obaj zawodnicy już w pierwszej rundzie pokazali, że jedyne, na czym im zależy, to zwycięstwo w oktagonie. Kilka razy doszło do wymian mocnych ciosów. Rębecki potrafił trafić rywala, jednak Szkot od razu odpowiadał. Zawodnik z Wysp był w stanie celnie uderzyć łokciem, co poskutkowało poważnie wyglądającym rozcięciem nad prawym okiem Polaka.

Mogłoby się wydawać, że taki uraz spowoduje, że Rębecki przejdzie do defensywy. Nic bardziej mylnego. Polski zawodnik w drugiej rundzie narzucał tempo. Mimo że żaden z zawodników nie zakończył w tym momencie walki, to Rębecki był w stanie obalić przeciwnika.

Uraz zawodnika Berserkers Team wyglądał jednak coraz gorzej. Przed rozpoczęciem trzeciej rundy było widać, że przez opuchliznę jego oko jest prawie całkowicie zamknięte.

To pozwoliło Duncanowi przejąć inicjatywę w klatce. Szkot zaczął coraz częściej trafiać. Chociaż obaj zawodnicy słaniali się na nogach ze zmęczenia, to pojedynek nie został zakończony przed czasem.

O ostatecznym wyniku musieli zadecydować sędziowie punktowi, którzy jednogłośnie (29-28, 29-28, 30-27) wskazali na Duncana.

Był to szósty pojedynek Rębeckiego w UFC. Jego aktualny bilans w amerykańskiej organizacji to cztery zwycięstwa i dwie porażki.

