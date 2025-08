Wygrał Ligę Narodów i przekazał wieści. Jasny apel siatkarza

Polski przyjmujący, na co dzień przyjmujący Sir Sicoma Perugia, zdobył w finale 14 punktów i był czołowym zawodnikiem reprezentacji Polski.

- Wciąż do mnie to nie dociera. Nie planowałem, że ten turniej tak się potoczy z moim udziałem. A jednak - miałem przyjemność zagrać w zwycięskim meczu finałowym. I to jeszcze przeciwko reprezentacji Włoch. To dodaje temu sukcesowi jeszcze więcej smaku - powiedział.

Biało-Czerwoni rozpoczęli turniej finałowy Ligi Narodów od meczu z Japonią. Później grali z Brazylią, a w niedzielę - z Włochami. Wszystkie spotkania wygrali 3:0.

- Rzadko zdarza się przejść cały turniej Ligi Narodów bez straty seta. Przed startem wielu kibiców i znawców siatkówki nie wierzyło, że uda nam się wygrać w takim stylu. Pokazaliśmy charakter i to, jaką jesteśmy drużyną - dodał.

