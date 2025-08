Historyczny wyczyn brazylijskiego oszczepnika. Przekroczył magiczną barierę

Zwycięzca zachwycił już swoim pierwszym rzutem w imprezie – ustanowił wówczas kolejny w tym roku rekord życiowy - 90,68 m, a potem jeszcze się poprawił. Rezultat 91,00 Brazylijczyka jest zaledwie o sześć centymetrów gorszy od wyniku lidera tegorocznych list światowych - Niemca Juliana Webera.

Natomiast mistrz i wicemistrz olimpijski Neeraj Chopra z Indii uzyskał w tym sezonie 90,23.

- Wciąż nie wiem, jak to opisać. Zawsze marzyłem o 90 metrach, bo przecież widuje się oszczepników rzucających daleko, ale niewielu przekracza tę granicę. To elitarna grupa, która dokonała takiego wyczynu. Historyczne wydarzenie, a możliwość dokonania tego w Brazylii ma jeszcze większą wagę. To naprawdę fantastyczne tworzyć historię - powiedział Luiz Mauricio da Silva, cytowany na stronie brazylijskiej federacji.

- W ciągu jednego roku pięciokrotnie poprawiłem swój rekord życiowy. Zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych startach - dodał.

