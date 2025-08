Jest oficjalne ogłoszenie ws. reprezentanta Polski. Klub rozwiał wątpliwości

Frankowski trafił do Galatasaray w zimowym okienku transferowym. Polski obrońca został wypożyczony do tureckiego klubu z opcją wykupu. Po rozegraniu wiosną 15 meczów dla "Galaty", zespół ze Stambułu zdecydował się wykupić Frankowskiego za około 7 mln euro.

Reprezentant Polski nie zagrzeje jednak miejsca nad Bosforem. Od dłuższego czasu mówiło się o zainteresowaniu usługami Frankowskiego wśród francuskich klubów. Na ściągnięciu 30-latka zależało między innymi Stade Rennais. W niedzielny wieczór Galatasaray oficjalnie poinformowało o negocjacjach w sprawie przejścia Polaka do klubu występującego w Ligue 1.

"Rozpoczęły się oficjalne negocjacje z klubem piłkarskim Stade Rennais w sprawie transferu piłkarza Przemysława Adama Frankowskiego. Z szacunkiem ogłaszamy to publicznie." - ogłosił klub ze Stambułu w swoich mediach społecznościowych.

Według doniesień medialnych przejście Frankowskiego Stade Rennais ma się odbyć na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Według najbardziej znanego francuskiego dziennika „L’Équipe” kwota wykupu to około 6 milionów euro, a finalizacja transakcji to kwestia najbliższych dni.

Frankowski urodził się w Gdańsku w 1995 roku i jest wychowankiem Lechii. W wieku 19 lat trafił do Jagiellonii Białystok, w której występował aż do 2019 roku. Wtedy wyjechał za Ocean Atlantycki - do Chicago Fire, z którego wrócił do Europy ponad dwa lata później. Nowym pracodawcą Frankowskiego zostało RC Lens. W samym Ligue 1 reprezentant Polski rozegrał aż 122 spotkania i strzelił 18 goli.

