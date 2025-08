Kajetanowicz na nieznanej ziemi, WRC odkrywa Paragwaj

ORLEN Rally Team pod koniec czerwca przekroczył półmetek swojego tegorocznego programu w mistrzostwach świata. Z siedmiu przewidzianych występów w najważniejszych rajdowych rozgrywkach globu Kajetanowicz i Szczepaniak mają za sobą już cztery. Wystartowali kolejno w Kenii, Portugalii, na Sardynii oraz w Grecji, każdorazowo dojeżdżając do mety na punktowanej pozycji w WRC2 Challenger i z kilometra na kilometr coraz lepiej rozumiejąc się z nowym dla siebie samochodem – Toyotą GR Yaris Rally2. Szczególnie dobrze poszło im w dwóch ostatnich imprezach. Na śródziemnomorskiej wyspie finiszowali na drugiej pozycji, niespełna 6 sekund za zwycięzcami kategorii, natomiast w „rajdzie bogów”, jak nazywana jest grecka odsłona czempionatu, nie mieli już sobie równych. Konsekwentnie gromadzony dorobek daje im trzecie miejsce w aktualnej tabeli WRC2 Challenger.



Już za nieco ponad trzy tygodnie Kajetanowicz i Szczepaniak wystąpią w Rajdzie Paragwaju, który jest nowością tegorocznego kalendarza WRC. Południowoamerykańskie państwo znane z yerba mate, wykorzystania na potężną skalę energii ze źródeł odnawialnych oraz licznie występujących kapibar - darzonych sympatią dużych gryzoni - stanie się 38 krajem-gospodarzem rundy WRC w historii tego prestiżowego cyklu.



– Po majowo-czerwcowym maratonie, kiedy to w trakcie siedmiu tygodni przejechaliśmy Rajd Portugalii i Rajd Sardynii oraz wystartowaliśmy również w Rajdzie Akropolu, który wygraliśmy w WRC2 Challenger, mieliśmy chwilę przerwy. Wystarczyła ona natomiast do tego, aby poczuć głód jazdy. Przed nami kolejne, wielkie wyzwanie. Rajd Paragwaju to zupełnie nowa runda w kalendarzu mistrzostw świata i zagadka niemal dla wszystkich. Nie ma zbyt wielu materiałów na temat tej imprezy, więc spodziewamy się niespodziewanego. Wiemy, że stopień trudności tego rajdu znacząco wzrośnie gdy spadnie deszcz. Nawierzchnia tamtejszych odcinków specjalnych jest wtedy bardzo śliska, a błoto zakleja bieżnik opon i kierowca może stać się pasażerem. My jednak lubimy wyzwania, jak zwykle podchodzimy do każdego bardzo ambitnie i już rozpoczęliśmy przygotowania. Mamy w Ameryce Południowej dużo fanów, więc liczymy na ich doping. Mam nadzieję również na wsparcie z Europy, a zwłaszcza z Polski. Nie możemy się już doczekać tego startu – powiedział Kajetan Kajetanowicz, triumfator WRC2 Challenger z 2023 roku.



Rajd Paragwaju odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia. Bazą zawodów jest miasto Encarnación, położone na południowo-wschodnim krańcu kraju, przy granicy z Argentyną. Rywalizacja rozegrana zostanie na dziewiętnastu odcinkach specjalnych pokrytych szutrem o charakterystycznym ceglastym zabarwieniu i rozlokowanych w większości nad Paraną – drugą pod względem długości rzeką Ameryki Południowej. Do przejechania na czas będzie 335 kilometrów.

Informacja Prasowa