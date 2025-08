To będzie szczególny mecz w Lidze Mistrzów! Kibice się nienawidzą, policja wzmacnia siły

Na pierwszy mecz w Malmoe, który odbędzie się we wtorek, goście z Danii otrzymali tylko 1000 biletów. Policja spodziewa się jednak tłumu kibiców, którzy będą uczestniczyć w marszu na stadion. W jego trakcie spodziewane są starcia ze szwedzkimi kibicami, zwłaszcza że hasłem gospodarzy na wtorkowy mecz jest „nienawidzimy Kopenhagi”.

Hasło to najgłośniej skandował w środę, po wygranym meczu z łotewskim RSF i awansie do kolejnej rundy, Jens Stryger Larsen, grający w Malmoe FF 54-krotny reprezentant... Danii.

Uwieczniły to kamery telewizyjne, a film z tego wydarzenia okazał się hitem w internecie i rozwścieczył kibiców FC Kopenhaga. Piłkarz grał wcześniej w Broendby IF, odwiecznym wrogu FCK i wyjaśnił na antenie duńskiej telewizji, że do tych kibiców nie ma „żadnego stosunku ani szacunku”.

Szwedzka policja oceniła, że sytuacja stała się wyjątkowo napięta i wezwała dodatkowe oddziały, także konne. Będzie też używać dronów do obserwacji sytuacji. Pomogą jej duńscy policjanci.

Obie policje współpracują na wielu płaszczyznach po otwarciu w 2000 roku liczącego 7845 metrów mostu, łączącego dwa kraje i powstaniu ekonomicznego regionu Oeresund.

Codziennie tysiące Duńczyków i Szwedów jadą na drugą stronę cieśniny do pracy, mając do dyspozycji, poza samochodami, 83 pociągi dziennie.

Duńska policja zamierza zastosować jeszcze ostrzejsze środki i utworzyła specjalną strefę wokół stadionu Parken, na którym 12 sierpnia zostanie rozegrany mecz rewanżowy, w kilku sąsiadujących z nim dzielnicach. Na tym obszarze za zakłócanie porządku, bójki, a zwłaszcza za napaść na funkcjonariuszy kary będą podwójne.

- Podczas ostatniego meczu pomiędzy tymi drużynami w 2019 roku, przed nim i po doszło do brutalnych zamieszek, a kibice obu klubów z premedytacją atakowali funkcjonariuszy, więc tym razem będziemy nie tylko stanowczy podczas interwencji, ale kary będą jak nigdy wcześniej bardzo surowe - wyjaśnił na antenie duńskiej telewizji publicznej DR inspektor Peter Dahl z kopenhaskiej policji.

