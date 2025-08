Kurek w Skrze Bełchatów! Duże wzmocnienie na nowy sezon PlusLigi

PGE GiEK Skra Bełchatów odsłania kolejne karty przed sezonem 2025/26. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że drużynę poprowadzi trener Krzysztof Stelmach, a jednym z jego asystentów będzie Michał Róg. Ostatnio ogłoszono natomiast, że przygotowanie motoryczne odpowiadać będzie Grzegorz Kurek.

– Grzegorz to specjalista z dużym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, który w swojej dotychczasowej pracy udowodnił, że potrafi skutecznie rozwijać potencjał fizyczny zawodników oraz wspierać ich w osiąganiu najwyższej formy sportowej – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

Grzegorz Kurek ma już za sobą epizod w Skrze - w 2022 roku przez miesiąc wspomagał drużynę w przygotowaniach do sezonu. W swej karierze pracował także w Cuprum Lubin oraz w ukraińskim Epicentr-Podolyany. Od 2024 roku współpracuje z reprezentacją Słowacji, a ostatni sezon spędził w CHKS Chełm, z którym awansował do PlusLigi.

– Przede wszystkim jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, móc trzymać propozycję współpracy z takiego klubu, jakim jest Skra Bełchatów. Myślę, że jest to cel każdego trenera i zawodnika, móc założyć koszulkę Skry. Chciałbym zakończyć ten sezon w tak świetnej atmosferze, w jakiej go zaczęliśmy, a także w zdrowiu, bo to jest coś, na czym nam wszystkim powinno zależeć najbardziej – powiedział Grzegorz Kurek.

Polsat Sport, skra.pl