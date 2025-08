Łatwo nie było! Kamil Majchrzak gra dalej w Kozerkach

Przygotowujący się do wielkoszlemowego turnieju US Open Kamil Majchrzak pokonał Białorusina Ilję Iwaszkę 3:6, 6:0, 7:5 w pierwszej rundzie tenisowego challengera ATP 75 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego. Do drugiej rundy w poniedziałek awansował też Olaf Pieczkowski.