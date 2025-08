Novak Djokovic wycofał się z turnieju. Kłopoty legendy tenisa

Wcześniej z powodu kontuzji pachwiny Djokovic zrezygnował z gry w Canadian Open w Toronto. Jeśli zdecyduje się na start w US Open, to przystąpi do wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku po półtoramiesięcznej przerwie.

W półfinale Wimbledonu Djokovic uległ Sinnerowi, który w finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza. Djokovic wspomniał, że do tego pojedynku przystąpił z kontuzją, której doznał w ćwierćfinale w Włochem Flavio Cobollim, gdy poślizgnął się w ostatnim gemie.

Sinner jest „prześladowcą” Djokovica, gdyż wygrał z nim każdy z ostatnich sześciu meczów. Bilans ich starć w ATP Tour to 6-4 na korzyść Włocha.

Djokovic przez ponad dekadę toczył zaciętą rywalizację z Hiszpanem Rafaelem Nadalem, który zakończył karierę w 2024 roku. 24-krotny mistrz Wielkiego Szlema ma 38 lat. Zaawansowany wiek w tym sezonie zaczął wpływać na częstotliwość jego startów. W rankingu ATP Djokovic spadł na szóste miejsce, choć do 9 czerwca 2024 roku był liderem.

Tegoroczny US Open rozpocznie się 24 sierpnia. Djokovic zdobył cztery tytuły mistrzowskie na kortach Flushing Meadows. Ostatnio triumfował w 2023 roku. Przed rokiem najlepszy w Nowym Jorku był Sinner.

BS, PAP