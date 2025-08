Piłka ręczna: Polska - Czarnogóra. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy kobiet do lat 17 w czarnogórskiej Podgoricy rozpoczęły się w środę 30 lipca. W ramach fazy grupowej biało-czerwone występujące pod opieką selekcjoner Moniki Cholewy trafiły do Grupy F, w ramach której zmierzyły się kolejno z Rumunią, Austrią i Chorwacją. Z Rumunkami Polki zremisowały 33:33, z Austriaczkami wygrały 37:23, a na koniec pierwszej rundy uległy Chorwacji 23:33.

Zwycięstwo Austrii nad Rumunią 36:32 w ostatnim meczu grupy F oznaczało, że to reprezentacja Polski awansowała do rundy głównej. Polki, w wyniku porażki z Chorwacją, do rundy głównej nie zabrały punktów. Kolejne dwa mecze w ramach mistrzostw Europy do lat 17 biało-czerwone rozegrają w poniedziałek i wtorek (4 i 5 sierpnia) z najlepszymi zespołami z Grupy E (Czarnogórą i Francją). Spotkania odbędą się kolejno o godz. 17.00 i 19.30.

Awans do ćwierćfinałów wywalczą dwa najlepsze zespoły. Pozostałe zagrają o miejsca 9-16.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Czarnogóra od 17:00.

psl, Polsat Sport, ZPRP