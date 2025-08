Reprezentant Polski zmienia klub. Kierunek Włochy

Jakub Piotrowski to polski pomocnik oraz 12-krotny reprezentant naszego kraju. Zawodnik od 3 lat występował w Łudogorcu Razgrad, do którego w sezonie 2022/23 trafił z niemieckiej Fortuny Dusseldorf. Piotrowski od wielu lat pokazywał się z dobrej strony w Bułgarii, co naturalnie zainteresowało kluby z lepszych lig.

Udinese za Polaka zapłaciło 3 miliony euro. Ma być ważnym elementem klubu, który w ostatnim sezonie wywalczył 12. miejsce w Serie A. Włoskie drużyny od wielu lat regularnie sprowadzają Polaków do siebie. W ostatnich latach tacy zawodnicy jak Piotr Zieliński czy Krzysztof Piątek pokazali, że jest to świetne miejsce na rozwój i liga, w której nasi rodacy czują się wyśmienicie.

Piotrowski szanse na debiut będzie miał już 9 sierpnia w towarzyskim meczu z Werderem Brema, natomiast później Udinese czeka starcie w Pucharze Włoch z grającym w Serie B Carrarese.

KJ, Polsat Sport