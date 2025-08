Znana siatkarka rozstaje się z kadrą. W dorobku ma dwa medale olimpijskie

Pochodząca z Belo Horizonte 34-latka grała w ekipie "Canarinhos" od 2014 roku. Z drużyną narodową sięgnęła między innymi po srebro (2020) i brąz (2024) igrzysk olimpijskich, trzy srebrne medale Ligi Narodów oraz brąz (2014) i srebro (2022) mistrzostw świata.

Sama zawodniczka nie ukrywa, że decyzję o rozbracie z kadrą przyspieszyło to, iż w ostatnim czasie nie była brana pod uwagę przy ustalaniu składu przez trenera Jose Roberto Guimaraesa.

"Prawda jest taka, że nie które cykle muszą się zakończyć, by mogły otworzyć się nowe. Niektóre sytuacje nie mają już dla mnie sensu. Widzę, że jest to szansa na oddanie miejsca wschodzącym talentom, które mogą zaistnieć w reprezentacji, zdobyć doświadczenie i zbudować kariery równie udane, jak moja, a może nawet lepsze. Reprezentowanie naszego kraju to źródło ogromnej satysfakcji, wymagające jednak największego poświęcenia. Trzeba dać z siebie wszystko, by znaleźć się w kadrze. Ja czuję się już pogodzona z pewnymi decyzjami. Mam rodzinę, która również zasługuje na mój czas i moją miłość. Nosiłam koszulkę reprezentacji Brazylii przez ponad 10 lat. Marzyłam o niej od dziecka i choć wiele osób mówiło mi, że środkowa, która mierzy zaledwie 183 centymetry i nigdy nie grała w juniorskich kadrach nie będzie w stanie dostać się do pierwszej reprezentacji, udowodniłam, że wszystko jest możliwe. Dla mnie, jak i całej mojej rodziny, był to ogromny powód do dumy" - podkreśliła Ana Carolina da Silva.

Brazylijska środkowa dodała, że choć rozstaje się z drużyną narodową, nie zamierza jeszcze całkowicie rezygnować z siatkówki. W przyszłym sezonie "Carolana", jak nazywają ją w ojczyźnie, będzie grała w zawodowej lidze w Stanach Zjednoczonych. Dla 34-latki będzie to trzecie w karierze podejście do zagranicznego kluub. Wcześniej broniła barw tureckiego Nilufer Belediyespor i włoskiego Savino Del Bene Scandicci.