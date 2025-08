Afera w Barcelonie! Klub wszczął postępowanie przeciwko ter Stegenowi

Jak podają hiszpańskie media, Barcelona może ukarać swojego kapitana z powodu braku możliwości zarejestrowania niektórych transferów, ponieważ jego długotrwała nieobecność może zwolnić nawet 80 proc. jego pensji. Zawodnik nie czekał na spotkanie zaplanowane na powrót drużyny z azjatyckiego tourne, aby podjąć decyzję, choć klub ma nadzieję, że ponownie ją rozważy.

Podpisanie przez piłkarzy raportu przedłożonego przez klub Komisji Medycznej La Liga po operacji zazwyczaj nie powoduje żadnych problemów.

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow: Europa ponad wszystko!

„Nie mamy informacji, aby coś podobnego przydarzyło się wcześniej jakiemukolwiek zawodnikowi w historii La Ligi. To powszechna i logiczna procedura w przypadku długotrwałej kontuzji” – napisał klub w oświadczeniu dla agencji EFE.

Bez zgody ter Stegena procedura zwolnienia części jego pensji jest zablokowana. Dane medyczne są poufne, a ich udostępnienie wymaga jego wyraźnej zgody.

Sprawa wynika z transferu perspektywicznego Joana Garcii, byłego bramkarza Espanyolu, do Barcelony. Ze względu na problemy klubu z finansowym fair play, Katalończycy potrzebują 80 proc. pensji Niemca, aby zarejestrować nowy nabytek.

Umowę przedłużył również Szczęsny. W ostatnich tygodniach nasiliły się spekulacje, że niemiecki szkoleniowiec nie widzi rodaka w składzie, a ten być może będzie zmuszony do zmiany klubu. Ter Stegen nie kwapił się jednak do transferu, a teraz sprawa jego odejścia praktycznie upadła. 33-latka wiąże z Barceloną kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

AK, PAP