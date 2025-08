Koszmar znanej tenisistki! Opuściła kort ze łzami w oczach

Spotkanie od samego początku układało się bardzo źle dla Kostiuk. W pierwszym secie wygrała zaledwie jednego gema. Już wtedy można było odnieść wrażenie, że zmaga się z urazem. Po trzecim gemie w drugiej partii przy stanie 2:1 dla Rybakiny Ukrainka poddała mecz. 23-latka była bardzo zawiedziona zaistniałą sytuacją. Kort opuszczała ze łzami w oczach. Tym samym to reprezentantka Kazachstanu awansowała do półfinału turnieju w Kanadzie.

W Montrealu Kostiuk spisywała się najlepiej od dawna. Wystarczy wspomnieć, że z pięcioma ostatnim turniejami żegnała się już na etapie pierwszej rundy. Teraz dotarła aż do ćwierćfinału. Urodzona w Kijowie tenisistka najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 16. pozycji. Miało to miejsce w czerwcu 2024 roku. Jeśli chodzi o o zmagania wielkoszlemowe, to najlepiej zaprezentowała się w Australian Open 2023, kiedy to awansowała do półfinału.

Z kolei Rybakina pozostała w grze o triumf w Montrealu. W półfinale 26-latka zagra z młodą i utalentowaną reprezentantką gospodarzy Victorią Mboko. Drugą parę półfinałową wyłonią starcia Switoliny z Osaką i Keys z Tauson. Przypomnijmy, że ostatnia z wymienionych zawodniczek wyeliminowała ze zmagań Igę Świątek.

mtu, Polsat Sport