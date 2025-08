Piękny gest portugalskiego klubu. Diogo Jota i Andre Silva upamiętnieni

Na przedniej stronie koszulek Gondomar SC umieszczono wizerunek Joty i jego brata. Są one widoczne na wszystkich kompletach strojów (domowym, wyjazdowym i trzecim). Na górze tylnej części koszulek widnieją imiona obu zawodników pod symbolem nieskończoności.

„To więcej niż koszulka, to wieczny hołd. Bo piłka nożna to coś więcej niż zwycięstwa i gole. To dziedzictwo, rodzina i miłość do naszej ojczyzny” – napisano w mediach społecznościowych Gondomar SC, klubu występującego na czwartym poziomie rozgrywkowym - Campeonato de Portugal.

ZOBACZ TAKŻE: Leo Messi kontuzjowany! Co ze zdrowiem legendy?

„Nasza nowa koszulka przedstawia wspaniały wizerunek Diogo Joty i jego brata Andre Silvy, dwóch synów Gondomar, którzy odeszli od nas zbyt wcześnie, ale którzy będą żyć wiecznie w historii naszego klubu i portugalskiej piłki nożnej. Za każdym razem, gdy nasi piłkarze zakładają tę koszulkę, czujemy jakby Diogo i Andre wchodzili z nimi na boisko” - wyjaśniono na profilu Gondomar SC na Instagramie.

Diogo Jota po odejściu z Gondomar SC występował w Pacos Ferreira, Atletico Madryt, FC Porto, Wolverhampton Wanderers i Liverpoolu. W reprezentacji Portugalii rozegrał 49 meczów i strzelił 14 goli. Natomiast Andre Silva grał w Gondomar do 2023 roku, a przez ostatnie dwa sezony był zawodnikiem drugoligowego FC Penafiel.

Liverpool ogłosił w lipcu, że w tym sezonie piłkarze The Reds na koszulkach i kurtkach będą nosić emblemat „Forever 20”. Natomiast numer 20, z którym występował Jota zostanie zastrzeżony we wszystkich drużynach Liverpoolu, również w sekcji kobiecej i zespołach juniorów. Koszulka z numerem 20 i nazwiskiem Jota została również wycofana ze sprzedaży.

PAP