Czołowy polski zespół siatkarski wydał komunikat. "Klub nie zamierza się wycofywać z żadnych rozgrywek"

ŁKS to jeden z najsilniejszych zespołów występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Warto przypomnieć, że w zeszłym sezonie ekipa z Łodzi dotarła aż do finału Tauron Ligi, ostatecznie przegrywając w walce o złoty medal z zespołem KS Developres Rzeszów w dwóch spotkaniach.

Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 z łódzkiego klubu mogą odejść jednak bardzo ważne zawodniczki. Według informacji przekazanych przez Interię Marlena Kowalewska i Natalia Mędrzyk, które niedawno przedłużyły swoje umowy z polskim klubem, niedługo mogą przenieść się do innych drużyn. Na temat ewentualnych problemów drużyny wypowiedział się sam prezes ŁKS-u - Hubert Hoffmann.

- Spokojnie. Będzie dobrze, zobaczy pan już niedługo. W przyszłym tygodniu zawodniczki już będą na parkiecie. Mędrzyk? Może odejdzie. Zobaczymy - powiedział w rozmowie z Interią.

Hoffmann w tej samej rozmowie odniósł się również do pogłosek dotyczących zmniejszenia budżetu klubu.

- Trochę gorzej jest, ale bez przesady. Wiem, kto plotkuje, ale zostawmy to - stwierdził.

We wtorek 5 sierpnia ŁKS opublikował ważny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych łódzki zespół przekazał kibicom kilka istotnych informacji.

"W przestrzeni publicznej pojawiają się spekulacje dotyczące naszego klubu. Chcemy Was wszystkich uspokoić. Klub działa normalnie i szykuje się do rozpoczęcia przygotowań przedsezonowych. W obecnej chwili pracujemy nad rozwiązaniami, które dostosują funkcjonowanie klubu do obecnych realiów. Chcemy wrócić do Was z pełną informacją na temat kształtu i planów zespołu na przyszły sezon. W najbliższych dniach przekażemy Wam konkrety związane z najbliższymi planami klubu. Pracujemy nad tym, żeby dopiąć kwestie organizacyjno-sportowe i móc przedstawić pełny obraz sytuacji. Już dziś możemy Was jednak zapewnić, że klub nie zamierza się wycofywać z żadnych rozgrywek, a udział w Lidze Mistrzyń pozostaje niezagrożony" - możemy przeczytać.

AA, Polsat Sport