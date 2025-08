The World Games 2025 na start! W akcji między innymi reprezentanci Polski w wakeboardzie i motosurfie

The World Games – wielkie święto sportów nieolimpijskich

The World Games to międzynarodowe wydarzenie multi-sportowe organizowane przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Prezentuje sporty i dyscypliny nieobjęte programem Igrzysk Olimpijskich. Odbywa się co cztery lata i promuje różnorodność i doskonałość w sporcie, zapewniając sportowcom z całego świata globalną arenę, na której mogą rywalizować i prezentować swoje umiejętności. TWG to druga (po letnich IO) co do wielkości impreza sportowa na świecie. Pierwsze takie zawody odbyły się w 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Przed nami 12. edycja TWG. Odbędzie się ona w dniach 7-17 sierpnia w chińskim Chengdu.

W zawodach weźmie udział 5000 sportowców z przeszło 100 państw. Będą oni walczyć o medale w 34 dyscyplinach i 60 konkurencjach. Wśród tych dyscyplin znalazły się sporty wodne, którymi opiekuje się PZMWiNW. To wakeboard i motosurf. Wakeboard za wyciągiem powraca na The World Games po raz pierwszy od zawodów rozegranych w 2005 roku w Duisburgu (Niemcy). W 2017 roku podczas Światowych Igrzyskach Sportowych we Wrocławiu rozgrywane były zawody w wakeboardzie, ale za motorówką. Wtedy Polska nie miała swoich reprezentantów. Motosurf znalazł się w programie światowych igrzysk sportowych po raz pierwszy.

Udane kwalifikacje. Jedziemy do Chengdu!

Podczas debiutu zawodów w motosurfie na wodnym torze w Chinach zaprezentują się polscy zawodnicy. Są to Rozalia Janora i Arkadiusz Janora. Oboje przypieczętowali wyjazd do Chin podczas specjalnego turnieju kwalifikacyjnego, który został rozegrany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec lutego tego roku. Format zawodów na The Word Games zakłada rywalizację indywidualną mężczyzn i kobiet (na deskach napędzanych biopaliwem) oraz zawody w formule „Nations Cup” (na deskach elektrycznych), gdzie każdy zakwalifikowany kraj będzie reprezentowany przez parę mieszaną - zawodnika i zawodniczkę. Prawo startu w TWG zagwarantowało sobie 24 zawodników i 19 zawodniczek. W „Nations Cup” powalczą duety z Chin, Korei Południowej, Japonii, Czach, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec, Kanady i Polski.

W elitarnym gronie 15 zawodniczek i 15 zawodników, którzy będą walczyć o tytuły w wakeboardzie za wyciągiem, znaleźli się obecni mistrzowie świata w kategorii Open mężczyzn i kobiet, a także mistrzowie poszczególnych konfederacji oraz sportowcy ze ścisłej czołówki światowego rankingu prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarstwa Wodnego i Wakeboardingu IWWF. Julia Łupij jest w nim obecnie trzecia, a Patryk Łojek zajmują piątą pozycję. Oboje, pomimo młodego wieku (Julia ma 20, a Patryk 18 lat), mają już na swoim koncie sukcesy w ME i MŚ w różnych kategoriach wiekowych. Teraz przyszedł czas na walkę o pierwsze w historii naszego kraju wakeboardowe medale podczas The World Games - Chengdu 2025.

Transmisje The World Games od 7 do 17 sierpnia na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

