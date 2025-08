Tomasz Fornal przekazał nowe wieści ws. kontuzji. Jest optymizm

Fornal w półfinałowym meczu z Brazylią doznał groźnie wyglądającej kontuzji kostki. Polak pomimo urazu pozostał w kadrze na mecz finałowy z Włochami, lecz na boisku się nie pojawił.

- Myślę, że w poniedziałek będę już gotowy do treningu, wiadomo fizjoterapeuci, będą przedłużać moją rekonwalescencję. Nie jest to bardzo groźna kontuzja. Jak to skręcenie stawu, trzeba chwilę odpocząć i niedługo wracam do treningu - stwierdził przyjmujący.

Polacy wygrali mecz finałowy 3:0 i nie pozostawili złudzeń, kto w tym meczu był lepszy.

- Wydaje mi się, że całą drużynę trzeba pochwalić. Od chłopaków z ławki rezerwowych, po chłopaków, którzy mieli okazję grać. Byliśmy jedną drużyną na przestrzeni całego turnieju. Nie wyróżniałbym tutaj jednego zawodnika, tylko całą drużynę. - dodał kluczowy zawodnik reprezentacji.

Jakie emocje towarzyszą po zwycięstwie w takim turnieju i czy Polacy czują większy spokój po zadowoleniu opinii publicznej ?

- Nie czuliśmy presji. Wiem, że kibice i eksperci sami ją narzucają, ale my jesteśmy pewni swoich umiejętności. Czasami wychodzi nam lepiej i wracamy ze złotym medalem, a czasami wygląda to gorzej, ale tak jak mówię - jesteśmy pewni swoich umiejętności i znamy swoją wartość - stwierdził.

Reprezentacja w niedzielę po zwycięstwie wróciła do Polski. Jaka była reakcja kadrowiczów na tłumy kibiców, którzy przywitali ich na lotnisku?

- Jest to bardzo miłe. Kibiców na halach i na lotniskach zawsze jest masa. Człowiek czuje się doceniony, a nie ma nic lepszego, niż docenienie przez kibica. Możesz mieć miliardy, ale jak się poświęcisz dla sportu, to dopiero takie sytuacje możesz przeżyć. Nie da się tego kupić - zakończył siatkarz.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

KJ, Polsat Sport