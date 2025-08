37 milionów euro! AC Milan pozyskał defensywnego pomocnika

23-letni Jashari, grający na pozycji defensywnego pomocnika, wyróżniał się w minionym sezonie w Club Brugge. Dotarł z tym zespołem do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Sensacja w Pucharze Polski! Wieczysta Kraków już za burtą

Jego dobra postawa zwróciła uwagę europejskich potentatów. Z Milanem, jak poinformował włoski klub, podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku.

Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale włoskie media donoszą, że Milan zapłaci ok. 34 miliony euro plus 3 miliony w bonusach. Jeżeli to się potwierdzi, Jashari zostanie trzecim najdroższym piłkarzem ze Szwajcarii w historii.

Milan po nieudanym poprzednim sezonie, gdy zajął dopiero ósme miejsce w Serie A i nie zakwalifikował się do rozgrywek UEFA, mocno przemeblował skład. Pozyskał m.in. słynnego chorwackiego pomocnika Lukę Modrica z Realu Madryt.

RM, PAP