W zeszłym sezonie AEK Larnaka zdobył Puchar Cypru i zajął czwarte miejsce w lidze. W cypryjskim klubie występuje trzech zawodników z przeszłością w polskiej ekstraklasie. Są to napastnik Karol Angielski, który do 2022 roku grał w Radomiaku Radom, a wcześniej był zawodnikiem Wisły Płock, oraz bramkarze Zlatan Alomerovic (w przeszłości Korona Kielce, Lechia Gdańsk i Jagiellonia Białystok) i Kewin Komar, który niedawno odszedł z Puszczy Niepołomice.

ZOBACZ TAKŻE: Konsternacja na konferencji Rakowa. Papszun zapytany o... Brzęczka

Trenerem cypryjskiej drużyny jest 53-letni Hiszpan Imanol Idiakez. AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy wyeliminował Partizana Belgrad i NK Celje, natomiast Legia pokonała FK Aktobe i Banika Ostrawa.

– Po obejrzeniu spotkań Cypryjczyków w Europie nie jestem zdziwiony, że byli w stanie wyeliminować Partizan i NK Celje. Mają trenera z bardzo interesującym CV i doświadczonych piłkarzy, którzy znają rywalizację na arenie europejskiej. Razem uzbierali ponad 500 spotkań w silnych ligach: Premier League, Serie A czy lidze portugalskiej. Do tego mają ponad 700 meczów w drugiej lidze hiszpańskiej, z której w ostatnim czasie w ekstraklasie pojawiło się wielu zawodników - powiedział Iordanescu.

W tym sezonie Legia wciąż jest niepokonana. Zanotowała pięć zwycięstw i dwa remisy. Natomiast AEK do tej pory rozegrał tylko cztery spotkania, gdyż liga cypryjska zaczyna się dopiero pod koniec sierpnia.

– AEK między dwoma meczami z nami nie będzie grał w lidze. Rywale mają więcej czasu na przygotowania. Dlatego korzystamy z rotacji w lidze. To będzie nasz ósmy mecz, ale tak się gra w Europie - oznajmił trener Legii.

Według portalu Transfermarkt najbardziej najbardziej wartościowym piłkarzem AEK Larnaka jest 29-letni skrzydłowy Djordje Ivanovic z Serbii, wyceniany na 1,20 mln euro. Łączna wartość cypryjskiej drużyny wynosi 12 mln, czyli niemal trzy razy mniej od składu Legii.

– AEK ma jakość i dużo doświadczenia. To bardzo techniczna drużyna, która lubi kontrolować grę, chce atakować i jest aktywna. Na pewno nie będzie łatwo. Wysoka temperatura będzie dla nas przeciwnikiem, rywale są do tego przygotowani. Wiemy o tym, jesteśmy gotowi - zadeklarował Iordanescu.

W czwartek nie zagra pomocnik Legii Juergen Elitim, który w niedzielę opuścił też ligowy mecz z Arką Gdynia.

– Będzie nam go brakowało. To świetny piłkarz, o wysokiej jakości. Mam nadzieję, że wróci jak najszybciej. Ufam jednak swoim zawodnikom i wiem, że każdy, kto pojawi się na boisku, da z siebie 100 procent - oświadczył rumuński szkoleniowiec.

Legia jest faworytem w starciu z AEK. Jeśli wygra, to awansuje do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a w przypadku porażki zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

– Gdybym nie radził sobie z presją, zostałbym w domu z żoną. Musimy wykonać ostateczny krok, by awansować do fazy ligowej europejskich pucharów. Mecz jest sprawą otwartą. Trzeba mieć dobre nastawienie, mocną mentalność. Zawsze wychodzimy na boisko, by wygrać - zapewnił trener Legii.

Iordanescu twierdzi, że oswoił się z presją, gdy był selekcjonerem reprezentacji Rumunii.

– Gdy byłem trenerem kadry narodowej, to jak przegrywałem mecz, 24 mln ludzi nie było zadowolonych. Przyzwyczaiłem się do presji, to moja zaleta. Presja napędza mnie do działania i pcha nas do osiągania coraz lepszych wyników, by kibice byli dumni. To, w jaki sposób fani wspierają drużynę sprawia, że mogą oczekiwać najlepszych wyników - wspomniał.

W tym sezonie Legia zachowała czyste konto w czterech z siedmiu meczów.

– Obie drużyny starają się grać ofensywny, nowoczesny futbol. Chcę tak grać, ale z zachowaniem balansu. Pragnę doprowadzić do momentu, by Legia nie traciła bramek – w minionym sezonie traciła ich zbyt dużo. Musimy podejść mądrze do rywalizacji i nie zapominać, że mamy przed sobą rewanż - podkreślił Iordanescu.

Trener Legii odniósł się również do sytuacji Jana Ziółkowskiego. 20-letni obrońca według mediów lada dzień ma przejść do AS Roma.

- To świetny zawodnik z ogromnym potencjałem. Przed nim wielka przyszłość, podobnie jak przed Maxim Oyedele, który nas opuścił. Kolejne kroki w jego karierze to tylko kwestia czasu. Wkrótce zagra w reprezentacji Polski - przewiduje Iordanescu.

Relacja live i wynik na żywo meczu AEK Larnaka - Legia Warszawa na Poslatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

PAP