Ceremonia otwarcia odbędzie się w środę w Tianfu International Conference Center, w chińskim mieście Chengdu, które jest gospodarzem The World Games 2025. Organizatorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by wieczór ten zapadł w pamięci wszystkich obecnych zarówno na miejscu, jak i przed telewizorami. Zobaczymy m.in. znane z chińskiej kultury smoki oraz pandy, a także zapierające dech w piersi pokazy: taneczne i sztucznych ogni.

- To będzie niesamowite widowisko – powiedział Patrik Lemoran z filipińskiej drużyny unihokeja, powtarzając opinię wielu sportowców. On i jego kolega z reprezentacji, Noah Larano, są zgodni, co do unikalnego charakteru imprezy. - To coś innego niż mistrzostwa świata. Kibicujemy naszym rodakom z innych dyscyplin sportowych, a oni kibicują nam. To właśnie czyni to doświadczenie tak wyjątkowym - powiedział Larano.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski akcent na The World Games 2025. Kto powalczy o medale?

Chociaż ceremonia oznacza oficjalny start imprezy, niektóre zawody rozpoczynają się jeszcze wcześniej. Mecz Filipiny kontra Łotwa w unihokeju rozpocznie się w czwartek rano o godzinie 09:00 czasu lokalnego – na kilka godzin przed pierwszymi fajerwerkami rozświetlającymi niebo nad Chengdu. Z kolei pierwsze mecze w softballu i unihokeju zostały zaplanowane już na środę, w ramach napiętego harmonogramu 256 konkurencji medalowych w nadchodzących dniach.

Tymczasem austriaccy zawodnicy disc golfa — Raphaela Narath, Julia Hauch i Sören Lohse — przybyli wcześniej i zostali powitani w gorący, syczuański sposób...

- Wylądowaliśmy o 06:00 rano, a temperatura sięgała już 30 stopni - powiedział Narath ze śmiechem. Ale upał nie ostudził ich entuzjazmu. - The World Games to największa arena dla naszego sportu. Być tutaj, w Chengdu, i reprezentować Austrię, to niepowtarzalna okazja - przyznał Hauch.

- Ceremonia Otwarcia będzie pierwszą, ale z pewnością nie ostatnią wielką imprezą w Chengdu - trafnie zauważył Lohse.

The World Games to inaczej igrzyska sportów, które nie znajdują się w harmonogramie tradycyjnych igrzysk olimpijskich. W rozpisce możemy znaleźć m.in. takie dyscypliny, jak: unihokej, softball, disc golf, bilard, squash, narciarstwo wodne, wakeboard, czy... wyścigi dronów. Warto przypomnieć, że tegoroczna edycja jest już 12. w historii. Co więcej, do Chin poleciało 61 reprezentantów Polski, którzy powalczą o medale w wielu rozmaitych dyscyplinach, a ich wysiłki będziemy pokazywać w następnych dniach na sportowych antenatch Polsatu.

Transmisja ceremonii otwarcia The World Games 2025 w czwartek od godziny 13:55 polskiego czasu w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport