Poznaliśmy termin rozpoczęcia rozgrywek Orlen Basket Ligi kobiet w sezonie 2025/2026

Oprócz mistrza z Gdyni i beniaminków w rywalizacji wezmą udział: wicemistrz KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp., brązowy medalista 1KS Ślęza Wrocław, oraz MB Zagłębie Sosnowiec, AZS UMCS Lublin, Artego Bydgoszcz, Energa Toruń, Enea AZS Politechnika Poznań, SKK Polonia Warszawa, a także Wisła Kraków.

Ten ostatni zespół to najbardziej utytułowany klub kobiecej koszykówki w Polsce (25-krotny mistrz), który wraca do ekstraklasy po pięciu latach przerwy, z dobrze znanym w Krakowie hiszpańskim trenerem Jordi Aragonesem (pracował przy Reymonta przez wiele lat jako asystent, a w ostatnich sezonach prowadził Zagłębie Sosnowiec.

Rozgrywki 1. ligi Wisła zakończyła na trzecim miejscu, ale otrzymała zaproszenie, aby dołączyć do Orlen Basket Ligi Kobiet, która w formule zamkniętej pozwoli na okrzepnięcie organizacyjno-finansowe nowym klubom. Prawo do gry w ekstraklasie w sezonie 2026/27 uzyska najlepsza drużyna 1. ligi, a w przypadku jej rezygnacji kolejne, z pierwszej czwórki po rozgrywkach 2025/26.

W nowym sezonie w każdym meczu ekstraklasy będą musiały non stop przebywać na parkiecie dwie Polki (zawodniczki mające status koszykarki miejscowej), w tym jedna z nich w wieku do 23 lat, tj. urodzona w roku 2003 lub młodsza.

Warunkiem uprawniającym do walki o MP seniorek jest posiadanie przez klub minimum dwóch lub trzech drużyn młodzieżowych oraz osiem koszykarek z polskim obywatelstwem, gdy do składu meczowego wpisane będzie 12 zawodniczek (sześć w przypadku, gdy w protokole będzie 10 lub mniej).

Pierwszy etap rozgrywek ekstraklasy, systemem każdy z każdym, rozpocznie się 4 października i potrwa do 1 marca 2026 r. (z przerwą listopadową na mecze reprezentacji w el. ME 2027). Do play off awansuje czołowa ósemka. Zespoły z lokat 9-12 zagrają o ustalenie końcowej klasyfikacji (w parach 9-12 i 10-11, w dniach 21 marca - 1 kwietnia).

Play off rozpocznie się 21 marca i już od ćwierćfinałów aż do wyłonienia MP walka toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Półfinały zostaną rozegrane w dniach 1-11 kwietnia. O złoto koszykarki będą walczyć w ekspresowym tempie od 14 do 22 kwietnia i wtedy najpóźniej zostanie wyłoniony mistrz. O brązowe medale przegrani z półfinałów powalczą do dwóch wygranych (14 i 17 kwietnia). Terminy play off mogą ulec zmianie z uwagi na występy polskich drużyn w europejskich pucharach.

AK, PAP