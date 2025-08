Liga Mistrzów się oddala. Lech Poznań pokonany

Mecz nie rozpoczął się po myśli klubu z Poznania. W dziewiątej minucie piłkę przed pole karne Lecha zagrał Cherif Ndiaye, a do futbolówki doskoczył Rade Krunić. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny popisał się ładnym strzałem i chociaż Bartosz Mrozek był blisko skutecznej interwencji, to goście wyszli na prowadzenie.

Stracona bramka nie podcięła jednak skrzydeł polskiemu zespołowi. Mistrzowie PKO BP Ekstraklasy zaczęli dominować na boisku i stwarzać coraz więcej groźnych sytuacji pod polem karnym przeciwników. Ich starania przyniosły zmierzony efekt w 34. minucie. To właśnie wtedy piłkę w "szesnastkę" drużyny przyjezdnych dośrodkował Joao Moutinho. Nair Tiknizyan w tej sytuacji nie przypilnował dokładnie jednego z najlepszych napastników naszej ligi - Mikaela Ishaka. Mimo ostrego kąta Szwed był w stanie wykorzystać sytuację i tym samym doprowadzić do wyrównania.

Przed końcem pierwszej połowy Lech miał jeszcze jedną dobrą okazję, kiedy bardzo mocnym strzałem z dystansu popisał się Ali Gholizadeh. Futbolówkę zatrzymał jednak Matheus. To właśnie między innymi dzięki interwencji Brazylijczyka obie ekipy schodziły na przerwę przy wyniku 1:1.

Początek drugiej części rywalizacji ponownie należał do zespołu z Belgradu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w polu karnym Lecha zapanował chaos. W tym zamieszaniu piłka trafiła pod nogi Krunicia. 31-latek oddał strzał, a futbolówkę z linii bramkowej próbował wybić Mateusz Skrzypczak. Sędzia potrzebował chwili, by przeanalizować tę sytuację, jednak okazało się, że były obrońca Jagiellonii Białystok za późno dopadł do piłki. Tym samym Krunić w 53. minucie ponownie dał prowadzenie swojej drużynie.

Nie był to jednak koniec złych informacji dla zespołu ze stolicy Wielkopolski. W 73. minucie na listę strzelców wpisał się Bruno Duarte. Crvena odskoczyła oponentom na dwa gole. Lech próbował jeszcze złapać kontakt, lecz ostatecznie mecz w Poznaniu zakończył się porażką "Kolejorza" 1:3.

Rewanżowe starcie zaplanowano na wtorek 12 sierpnia. Tym razem w roli gospodarza wystąpi ekipa z Belgradu.

Lech Poznań - Crvena Zvezda 1:3 (1:1)

Bramki: Mikael Ishak 34 - Rade Krunić 9, 51, Bruno Duarte 73

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira (Robert Gumny 82), Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic, Joao Moutinho - Antoni Kozubal (Gisli Thordarson 71), Filip Jagiełło (Timothy Ouma 71) - Ali Gholizadeh (Filip Szymczak 64), Luis Palma, Leo Bengtsson (Pablo Rodriguez 64) - Mikael Ishak

Crvena Zvezda: Matheus - Young-Woo Seol, Rodrigo, Milos Veljkovic, Nair Tiknizyan - Timi Elsnik - Milson (Shavy Babicka 46), Rade Krunić, Mirko Ivanic (Peter Olayinka 75) - Bruno Duarte (Aleksandar Katai 78), Cherif Ndiaye (Marko Arnautovic 78)