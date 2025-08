To oni będą chorążymi reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia The World Games

Polskę w Chinach reprezentować będzie 65 zawodniczek i zawodników, którzy wystartują w 15 sportach i 20 dyscyplinach. Biało-czerwoni wraz ze sztabami szkoleniowymi liczyć będzie 99 osób oraz troje sędziów.

ZOBACZ TAKŻE: The World Games 2025. Gdzie obejrzeć? Transmisje TV i stream online

Reprezentanci Polski wystartują m.in. w: wyścigach dronów, bilardzie i snookerze, maratonie kajakowym i kajak polo, tańcu sportowym, latino i breakingu, kickboxingu, korfballu plażowym, ratownictwie wodnym, muaythai, biegach na orientację, motosurfingu, trójboju siłowym, wspinaczce sportowej na czas, squashu, freedivingu, pływaniu w płetwach i wakeboardzie.

Podczas ceremonii otwarcia chorążymi reprezentacji Polski będą: Martyna Kierczyńska (muaythai) oraz Patryk Łojek (wakeboard).

W dotychczasowych startach w ramach Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Polacy zdobyli 68 medali (18 złote, 20 srebrnych, 30 brązowych). Podczas ostatnich, 11. The World Games 2022 Polacy wywalczyli 15 medali (3, 5, 7). Warto wspomnieć, że jedna z edycji tej imprezy była zorganizowana w Polsce, we Wrocławiu w 2017 roku. Reprezentacja Polski zdobyła wówczas w stolicy Dolnego Śląska 30 medali (9 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych).

12. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Chengdu 2025 potrwają do 17 sierpnia.

Transmisja ceremonii otwarcia The World Games 2025 w czwartek od godziny 13:55 polskiego czasu w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

