Mecz za zamkniętymi drzwiami. Reprezentacja Polski przegrała z medalistami igrzysk w Paryżu

– Kolejny trening za nami. Serbowie to drużyna, która zmierza ku wysokim celom, medalom. Możemy wyciągnąć z tego spotkania dużo dobrego. Skuteczność jeszcze nieco szwankuje, ale na tym etapie to nie jest najważniejsze. Pokazaliśmy dużo zespołowości, mądrej obrony. Wyprowadziliśmy wiele dobrych ataków, które zakończyły się otwartymi rzutami. Z tego możemy być zadowoleni. Krok po kroku realizujemy to, co sobie założyliśmy. Każdego dnia pracujemy, by 28 sierpnia być w pełnej gotowości – powiedział cytowany ma stronie PZKosz. trener Igor Milicic.

Zobacz także: Znana siatkarka powiedziała "tak". Jej partnerem jest reprezentacyjny koszykarz

Kadra zagrała trzy mecze po tygodniowym zgrupowaniu w Krakowie. W Trydencie kadra uległa Senegalowi 69:75 i w meczu o 3. miejsce turnieju pokonała 92:90 Islandię, która będzie w gr. D w Katowicach grupowym rywalem biało-czerwonych.

Po powrocie do kraju drużynę czekają kolejne trzy mecze towarzyskie, zapewne w składzie z naturalizowanym ostatnio Amerykaninem Jordanem Loydem: w Katowicach ze Szwecją (10 sierpnia) oraz w Sosnowcu z Gruzją (14 sierpnia) i Finlandią (17 sierpnia). Na zakończenie przygotowań Polacy zmierzą się ponownie z drużyną Suomi, w Helsinkach (21 sierpnia).

42. edycja mistrzostw Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie będą się rozpoczynać o 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Tytułu wywalczonego w Berlinie bronić będzie Hiszpania. Biało-czerwoni w Eurobaskecie 2022 zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 roku awansując do półfinału.

Polska - Serbia 67:79 (13:19, 18:18, 16:20, 20:22)

Polska: Michał Michalak 12, Tomasz Gielo 10, Michał Sokołowski 8, Aleksander Balcerowski 8, Dominik Olejniczak 8, Mateusz Ponitka 7, Andrzej Pluta 6, Przemysław Żołnierewicz 5, Kamil Łączyński 3, Jeremy Sochan 0, Aleksander Dziewa 0, Tymoteusz Sternicki 0.

Mecz odbył się bez udziału mediów i kibiców.

RM, PAP