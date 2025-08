MŚ siatkarek: Polska - Egipt. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet U21 są rozgrywane w dniach 7–17 sierpnia w mieście Surabaja, stolicy prowincji Jawa Wschodnia w Indonezji. Wśród 24 reprezentacji, które w pierwszej fazie podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej, znalazła się również Polska.

Polskie siatkarki w pierwszej fazie turnieju będą rywalizowały w grupie C. Na inaugurację zagrają z Egiptem, a w kolejnych spotkaniach zmierzą się z reprezentacjami Turcji (8 sierpnia), Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia).

– To nie są dla Egiptu pierwsze mistrzostwa świata, zawodniczki brały udział w mistrzostwach świata U19. Mogą pochwalić się dobrymi parametrami fizycznymi. Grają trochę kombinacyjną siatkówkę. Jedno jest pewne, nie możemy zlekceważyć przeciwniczek. Od początku musimy rywalkom narzucić swój rytm gry. Musimy wygrać ten mecz, mimo że nie będziemy mieli kompletnego game planu, wynikającego po prostu z braku informacji o tej drużynie. Uważam, że Egipcjanki nie powinny nas niczym zaskoczyć, to my właśnie powinnyśmy je zaskoczyć swoją dobrą grą – powiedział trener Miłosz Majka, cytowany przez pzps.pl.

Transmisja meczu Polska – Egipt w czwartek 7 sierpnia o godzinie 10.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport