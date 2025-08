Najdroższy transfer w historii MLS. Legenda Tottenhamu zagra w Los Angeles FC

Media podają, że klub z Los Angeles zapłacił ponad 20 milionów dolarów za transfer Sona, co może okazać się najwyższą kwotą w historii MLS. 33-letni napastnik był uwielbianą postacią w Tottenhamie, w 454 meczach ligowych strzelił dla drużyny "Kogutów" 173 gole.

Po tym, jak w maju poprowadził Tottenham do pierwszego od dziesięcioleci europejskiego trofeum, triumfując w Lidze Europy, Son od razu włączy się do walki o Puchar MLS z nowym klubem. Los Angeles FC zajmuje obecnie szóste miejsce w Konferencji Zachodniej z dorobkiem 36 punktów, ale ma mniej rozegranych meczów niż wyprzedzające go drużyny ze względu na udział w klubowych mistrzostwach świata.

ZOBACZ TAKŻE: Na co stać Legię w tym sezonie? Legendy klubu zabrały głos

Son 8 lipca skończył 33 lata, co plasuje go w gronie młodszych z gwiazd światowego futbolu, które niedawno dołączyły do MLS. Argentyńczyk Lionel Messi i Niemiec Marco Reus mieli po 35 lat, a Urugwajczyk Luis Suarez 37, kiedy w ostatnich latach wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Francuzi Olivier Giroud i Hugo Lloris także mieli po 37 lat, kiedy dołączyli do Los Angeles FC w zeszłym roku.

Dla Sona gra w Los Angeles będzie okazją do ponownego spotkania się w szatni i na boisku z wieloletnim kolegą z Tottenhamu Llorisem, który spisuje się znakomicie, odkąd został bramkarzem kalifornijskiego klubu w zeszłym sezonie.

PAP