Oto skład na miarę triumfu w PlusLidze? Jedna pozycja robi wrażenie

Rzeszowianie we środowy poranek zamieścili w mediach społecznościowych post ze składem na sezon 2025/2026. W nim nie brakuje takich gwiazd jak Marcin Janusz, Artur Szalpuk czy Karol Butryn. Do tego należy dodać internacjonałów w postaci Klemena Cebuljego czy Lukasa Vasiny. Jest jednak inna pozycja, na którą wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy zwraca szczególną uwagę.

Mowa o pozycji libero, na której znajduje się aż trzech zawodników! To już jest niemały ewenement w skali PlusLigi, ale gdy przyjrzymy się nazwiskom, to robi to jeszcze większe wrażenie. To legendarny Paweł Zatorski, doświadczony i uznany Erik Shoji oraz solidny Michał Potera. Każdy z nich byłby pierwszoplanową postacią w innej drużynie, natomiast w Rzeszowie będą musieli uzupełniać się nawzajem.

Resovia chce wyraźnie zabezpieczyć się na tej pozycji. Zatorski ostatnio miał problemy zdrowotne, podczas gdy Shoji ma już swoje lata. Stąd aż trzech libero w składzie, którego trenerem będzie Massimo Botti. Włoch w poprzednim sezonie zdobył sensacyjnie mistrzostwo Polski z Bogdanką LUK Lublin. W stolicy Podkarpacia czekają na ten sukces od 2015 roku.

Skład Asseco Resovii Rzeszów na sezon 2025/2026:

Rozgrywający: Wiktor Nowak, Marcin Janusz

Przyjmujący: Yacine Louati, Lukas Vasina, Artur Szalpuk, Klemen Cebulj

Środkowi: Matuesz Poręba, Dawid Woch, Danny Demyanenko, Cezary Sapiński

Atakujący: Jakub Bucki, Karol Butryn

Libero: Paweł Zatorski, Erik Shoji, Michał Potera