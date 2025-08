Sensacja w Pucharze Polski! Wieczysta Kraków już za burtą

Wieczysta to klub, który już od wielu lat pojawia się na ustach piłkarskich kibiców w naszym kraju. Zespół z Krakowa w ekspresowym tempie zapewnia sobie awanse do wyższych lig, a obecnie rywalizuje już w Betclic 1. Lidze, gdzie walczy o promocję do PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce Wieczysta ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i jeden remis.

Nic zatem dziwnego, że wiele osób spodziewało się po zespole ze stolicy Małopolski dobrego występu w Pucharze Polski. Wieczysta jednak sensacyjnie odpadła z rywalizacji na krajowym podwórku już w rundzie wstępnej. Co więcej, za burtę wyrzuciła ją Olimpia Grudziądz, czyli ekipa z Betclic 2. Ligi.

W środowym starciu żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku spotkania ani w podstawowym czasie gry, ani w dogrywce. Przez to zwycięzcę musiał wyłonić konkurs rzutów karnych, w którym lepsi okazali się piłkarze zespołu z Grudziądza.

Runda wstępna Pucharu Polski rozstrzygnięta w serii rzutów karnych. W nich lepsza okazała się Olimpia Grudziądz. pic.twitter.com/E6K4eVbGLT — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) August 6, 2025

AA, Polsat Sport