Walka z czasem. Czy Barcelona rozpocznie sezon na Camp Nou?

FC Barcelona ostatnie spotkanie na Camp Nou rozegrała pod koniec maja 2023 roku. Przez kolejne dwa sezony słynny stadion został wyłączony z użytku z uwagi na gruntowną modernizację. Przenosiny na obiekt zlokalizowany na wzgórzu Montjuic były nieuniknione.

W związku z planowanym powrotem na flagowy obiekt La Liga zgodziła się, by zespół, w którym występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, pierwsze trzy mecze nowego sezonu rozegrał na wyjeździe. Miało to pomóc w kontynuacji działań budowlanych i dostosowawczych. Władze klubu robią wszystko, aby zaplanowany na 14 września ligowy mecz z Valencią odbył się na Camp Nou zgodnie z planem. Wówczas zostaną udostępnione dwie części trybun (Tribuna i Gol Sur), mogące pomieścić 27 tysięcy widzów.

ZOBACZ TAKŻE: Afera w Barcelonie! Klub wszczął postępowanie przeciwko ter Stegenowi

Pod koniec lipca przeprowadzono test pilotażowy na Camp Nou, którego celem było sprawdzenie prawidłowego działania kluczowych systemów na stadionie. Jak donosi "Sport" wypadł on pozytywnie. W perspektywie pojawiają się jednak problemy z montażem dachu.

Zakładano, że prace z tym związane miałyby się obyć podczas mundialu 2026 roku (11 czerwca - 19 lipca). Firma za to odpowiedzialna podała, że zajmie to co najmniej pół roku. Według tych obliczeń, czasu będzie za mało, by przygotować zadaszenie na start kolejnych rozgrywek. Wiąże się to z tym, że pierwsze mecze sezonu 2026/27 klub będzie musiał rozegrać na innym obiekcie podczas finalizacji montażu dachu - zapewne na Montjuic. Jak informuje "Sport", niewykluczone jest również to, że prace mogą przedłużyć się nawet do 2028 roku.

PAP