Z One Championship na The World Games. Martyna Kierczyńska liczy na "piąte złoto"

Igor Marczak, Polsat Sport: Jak przebiegały przygotowania do The World Games? Były inne niż do walk w One Championship?



Martyna Kierczyńska, reprezentantka Polski na The World Games: Przygotowania do TWG zaczęłam tak naprawdę równolegle z przygotowaniami do mojej ostatniej walki w ONE, która odbyła się 12 lipca. Rozpoczęłam je już w kwietniu w moim klubie LEGION Głogów. Od połowy czerwca przebywałam w Tajlandii i tu kontynuowałam swoje przygotowania pod okiem mojego trenera - Macieja Domińczaka. Przygotowania bardzo podobne jak do walki zawodowej, jedyna różnica to to, że przygotowuję się na kilka zawodniczek, które prezentują różne style, a nie pod jedną konkretną.



Jakie cele sobie stawiasz w Chinach? Złoto?



Jedynym celem, jaki sobie stawiam w Chinach, to przywiezienie złotego medalu. Skupiam się na tym w pełni, przepracowałam mnóstwo godzin, dni, tygodni, żeby wrócić do Polski z pięknym złotym medalem na szyi. Ponadto z imprez amatorskich posiadam złote medale najważniejszych imprez: mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, Igrzyska Europejskie oraz Olimpiada Sportów Walki. Mam już 4 najważniejsze złote medale, więc złoto The World Games będzie zwieńczeniem, można powiedzieć "piątym kółeczkiem olimpijskim" do kolekcji.



Czy nie było problemów ze strony One, żeby się zgodzili na twój udział w The World Games?



Moi menadżerowie - Daria Albers oraz Albert Formela z Selected Athletes Management zajęli się dogadaniem tych spraw z ONE, także dzięki temu lecę do Chin reprezentować Polskę.



Jak mocno obsadzona jest twoja kategoria? Jakie nacje będą najmocniejsze?



Moja kategoria do 54kg jest naprawdę mocna. 8 zawodniczek, z czego 5 z nich ma na swoim koncie tytuł mistrzyni świata. Utytułowane zawodniczki z ogromnym doświadczeniem z ringów międzynarodowych. Myślę, że najmocniejsze to Rosja (rywalizujące pod neutralną flagą - przyp. red.), Słowacja, USA i Meksyk. No i wiadomo - Polska!



Jak mocno jest obsadzona cała impreza? Będzie dużo zawodowców z dużych organizacji?



Jeśli chodzi o dyscyplinę muay thai, na TWG to w tym roku są 3 kategorie wagowe męskie i 3 damskie, po 8 zawodników w każdej. Są to naprawdę mocne nazwiska, wielu zawodników również walczy na zawodowym ringu, gdzie odnosi sukcesy.



Czy zasady walki są podobne jak w One? Wiadomo, że rękawice będą duże, ale co się jeszcze zmienia?



Tak, zasady walki są podobne - z tym, że w One obowiązuje "global rules", więc punktacja mocno nastawiona na obrażenia, nokdauny, klincz jest szybciej przerywany, zabronione są ciosy w tył głowy. Tu w amatorskim muay thai punktacja jest rundowa, można zadawać ciosy w plecy czy tył głowy, praca w klinczu też jest dłużej trzymana. No i główna różnica to właśnie sprzęt - teraz walczę w pełnym sprzęcie, a więc kask, łokcie, ochraniacze na piszczele i duże rękawice 10 oz.



Jak wygląda ważenie?



Ważenie mamy przed każdą walką, a więc codziennie - w piątek, sobotę i niedzielę z samego rana. Także oprócz walki z przeciwniczkami trzeba także poradzić sobie z codziennym cięciem wagi.



Jak się zaczęła twoja przygoda z muay thai? Ile lat trenujesz?



Moja przygoda z muay thai zaczęła się dzięki mojemu chrzestnemu - Maksymilianowi, który zabrał mnie do klubu LEGION po raz pierwszy i pokazał mi ten piękny sport. Od razu to polubiłam i wkręciłam się w trenowanie, następnie wyjazdy na zawody. Zaczęłam trenować w lutym 2015 roku, a więc już ponad 10 lat za mną.



Gdyby nie muay thai to, czym byś się zajmowała?



Gdyby nie muay thai to nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie. Od zawsze szukałam jakiegoś sportu dla siebie, byłam aktywnym dzieckiem. Myślę, że gdyby nie sporty walki to po prostu znalazłabym jakiś inny sport.



Jakie masz zainteresowania poza muay thai?



Ogólnie sporty walki - muay thai, MMA są moim zainteresowaniem. Uwielbiam trenować, podglądać, jak trenują inni zawodnicy, oglądać walki na największych galach jak One, UFC i śledzić ich wyniki. Otaczam się sportem, żyje nim. Ponadto studiuję psychologię (aktualnie kończę 4 rok) - jest to też moje zainteresowanie, szczególnie psychologia sportowa, to jak zarządzać stresem, emocjami, przygotowania mentalne.

Największe sukcesy Martyny Kierczyńskiej

- zawodowe mistrzostwo świata WMC do 54kg 2023r;

- złoty medal Igrzysk Europejskich w muay thai do 54kg 2023r;

- złoty medal w muay thai na World Combat Games 2023r;

- złoty medal na mistrzostwach Europy muay thai IFMA do 54kg 2024r;

- złoty medal na mistrzostwach wśiata muay thai IFMA do 54kg 2022r;

- mistrzyni świata K1 WAKO do 56kg 2021r;

- mistrzyni Europy K1 WAKO do 56kg 2022r;

- zawodowa mistrzyni Polski muay thai PZMT do 57kg 2022r.