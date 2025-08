Zmiany w ORLEN Superlidze. Jak będzie wyglądał nadchodzący sezon?

Rozgrywki ORLEN Superligi z roku na rok gromadzą w halach i przed telewizorami coraz więcej kibiców. Przedstawiciele instytucji oraz klubów mających swoje miejsce w elicie nie zasypiają jednak gruszek w popiele i cały czas się szkolą, czego owocem były warsztaty marketingowe zorganizowane na początku sierpnia w Spale. W ich trakcie podsumowano miniony sezon, zastanawiając się nad tym, co udało się zrobić, co można jeszcze poprawić oraz jakimi narzędziami dysponuje ORLEN Superliga, by uatrakcyjnić produkt dla adresatów, którymi w naturalny sposób są rzecz jasna kibice.

Narzędzi, jak się okazało, jest naprawdę sporo - dofinansowana została oprawa, planowane są szkolenia dla spikerów, wypuszczenie nowego typera, a zawodnicy i zawodniczki biorą udział w szeroko zakrojonych akcjach promocyjnych. W dodatku ORLEN Superliga zaangażowała się w pomoc fundacji Cancer Fighters, w wyniku czego na walkę z chorobami nowotworowymi zebrano już ponad 350 tysięcy złotych. Ponadto od poprzedniego sezonu wybrane mecze szczypiorniczych elit można oglądać na antenach Polsatu Sport, a wartością dodaną jest cykliczny magazyn Handball Arena, w którym poruszane są najważniejsze kwestie związane z piłką ręczną w jej klubowym oraz reprezentacyjnym wydaniu.

Ciekawie dzieje się również pod względem organizacyjnym, ze względu na zmiany w regulaminach rozgrywek. Zbliżający się sezon ORLEN Superligi mężczyzn będzie poniekąd przejściowym, ponieważ zamiast tradycyjnych 14 zespołów do rozgrywek przystąpi jedynie 13, na koniec dwa najsłabsze spadną z ligi bezpośrednio, a 3. od końca zagra z wiceliderem ligi centralnej o prawo do gry w elicie. W efekcie, w jeszcze kolejnym sezonie w ORLEN Superlidze mężczyzn znajdzie się 12 ekip. Nieparzysta liczba drużyn w sezonie 2025/26 poskutkuje z kolei tym, że jedna z nich będzie pauzować w każdej kolejnej serii gier.

ZOBACZ TAKŻE: Reforma polskiej ligi! Zagra mniej zespołów

Jeżeli chodzi o kluby, to wielkie aspiracje posiada broniąca tytułu ORLEN Wisła Płock, która nie próżnowała na rynku transferowym, przeprowadzając w przerwie wiele naprawdę ciekawych transferów. Z kolei u pań nadzieję na przełamanie trwającej od pięciu lat hegemonii KGHM Zagłębia Lubin ma, posiadające wielkie zaplecze marketingowe, PGE MKS El-Volt Lublin. Nasza redakcja porozmawiała też z przedstawicielami beniaminków: Handball Stali Mielec oraz Galiczanki Lwów. Pierwsza z wymienionych ekip jasno deklaruje, że nie będzie kolokwialnym "chłopcem do bicia", natomiast druga zdradziła nam kulisy funkcjonowania opartego na treningach na Ukrainie oraz grze w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Etatowy reprezentant Francji zagra w Polsce! Transfer potwierdzony

Menedżer do spraw marketingu i PR Industrii Kielce Norbert Rzeszut opowiedział o niezwykle ciekawej akcji, wybranej zresztą lokalną akcją społeczną 2024: "Jesteśmy u Ciebie na dzielni". W jej ramach Industria w dosłownym tego słowa znaczeniu wyszła do kibiców, odwiedzając trzy kieleckie osiedla, co znacznie przyczyniło się do wzrostu frekwencji. Klub spodziewał się, że w spotkaniach wezmą udział około 2 tysiące osób, jednak odbiór przerósł najśmielsze oczekiwania - ostatecznie było to bowiem około 7 tysięcy, co miało zasilić kielecką widownię niespełna trzema tysiącami kibiców na przestrzeni pierwszych trzech kolejek minionego sezonu.

W rozmowach zapowiedziane zostały też rozgrywki o Superpuchar, które odbędą się w łódzkiej Atlas Arenie jeszcze przed startem sezonu 2025/26. Biorąc pod uwagę fakt, że o trofea będą się biły największe siły w polskiej klubowej piłce ręcznej, a więc Orlen Wisła Płock, Industria Kielce, KGHM Zagłębie Lubin oraz PGE MKS El-Volt Lublin, o emocje możemy być spokojni.

Starty sezonów 2025/26 ORLEN Superligi mężczyzn i kobiet zaplanowane zostały na 3 września.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport