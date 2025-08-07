W pierwszej rundzie eliminacji, AEK wyeliminowało Partizana Belgrad dzięki wygranej w pierwszym meczu (1:0) i remisie w drugim (2:2). W kolejnej partii gier Cypryjczycy ograli NK Celje (1:1, 2:1).

Legia pokonała Aktobe (dwa razy 1:0) na inaugurację rozgrywek. W drugiej rundzie rywalem stołecznej ekipy był Banik Ostrawa. W pierwszym meczu padł remis 2:2, z kolei w Warszawie 2:1 wygrali już "Legioniści".

AEK Larnaka - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu AEK Larnaka - Legia Warszawa poznamy w czwartek, 7 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz AEK Larnaka - Legia Warszawa, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek starcia o godzinie 18:30.

MS, Polsat Sport