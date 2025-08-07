Finał ATP w Toronto: Karen Chaczanow - Ben Shelton. Relacja live i wynik na żywo
Karen Chaczanow - Ben Shelton to mecz finałowy w ramach turnieju ATP w Toronto. Relacja live i wynik na żywo meczu Chaczanow - Shelton na Polsatsport.pl.
Czas na finał turnieju ATP w Toronto. Obaj zawodnicy są w znakomitej formie. Dotychczas stracili tylko po dwa sety podczas zmagań w Kanadzie.
Rosjanin występujący pod neutralną flagą pokonał w półfinale faworyta do zwycięstwa - Alekxandra Zvereva.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Montrealu! Nastolatka pokonała Rybakinę i zagra w finale
Natomiast młody Amerykanin zdołał wyeliminować z rozgrywek m.in swojego rodaka - Taylora Fritza.
Kto zostanie triumfatorem na kanadyjskich kortach? O tym przekonamy się w nocy z czwartku na piątek.
