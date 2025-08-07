Czas na finał turnieju ATP w Toronto. Obaj zawodnicy są w znakomitej formie. Dotychczas stracili tylko po dwa sety podczas zmagań w Kanadzie.

Rosjanin występujący pod neutralną flagą pokonał w półfinale faworyta do zwycięstwa - Alekxandra Zvereva.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Montrealu! Nastolatka pokonała Rybakinę i zagra w finale

Natomiast młody Amerykanin zdołał wyeliminować z rozgrywek m.in swojego rodaka - Taylora Fritza.

Kto zostanie triumfatorem na kanadyjskich kortach? O tym przekonamy się w nocy z czwartku na piątek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chaczanow - Shelton na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport