Hacken plasuje się na 10. pozycji w lidze z dorobkiem 22 punktów. Szwedzi ograli w pierwszej rundzie Spartaka Trnawa (1:0, 2:2), z kolei w drugiej pokonali 3:2 Anderlecht (0:1, 3:1).

Z kolei Brann zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 33 punktów po 17. kolejkach. Będzie to jego pierwsze starcie w tegorocznych eliminacjach. Jeśli Legia wyeliminuje AEK Larnaka, zmierzy się ze zwycięzcą tego dwumeczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu BK Hacken - SK Brann. Początek o godz. 19:00.

MS, Polsat Sport