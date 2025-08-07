Sztuczna murawa sprzymierzeńcem czy wrogiem Jagiellonii? Siemieniec zabrał głos

Czwartkowe spotkanie zostanie rozegrane na sztucznej murawie. Trener zespołu z Podlasia wskazał, jaki wpływ na postawę jego drużyny może mieć gra na innej nawierzchni.

- Widać, że jest szybciej, jak boisko trochę namokło to piłka zaczęła fajnie krążyć. W tej kwestii muszę porozmawiać z zawodnikami, z własnej ciekawości chciałbym się dowiedzieć, jak ona się zachowuj. Dzisiaj chłopaki mają trening adaptacyjny, który ma pokazać zespołowi co ich czeka - powiedział w środę szkoleniowiec Jagiellonii w rozmowie z dziennikarzem Polsatu Sport Bożydarem Iwanowem.

Siemieniec poruszył również temat wyjściowego składu. 33-latek wskazał, jakie czynniki będą kluczowe przy doborze "jedenastki".

- Myśli się o wszystkim, ale ostatecznie wystawiam jedenastkę, która na dzień dzisiejszy będzie najlepsza na ten mecz. Najważniejsze jest czy zawodnik jest w dobrej dyspozycji, aby w znaleźć się w pierwszym składzie. Obserwujemy piłkarzy na każdym treningu - przekazał.

Jakie elementy gry będą kluczowe w starciu z Silkeborgiem?

- Na pewno wysoka intensywność z piłką oraz bez niej. Mecz przez tę murawę będzie szybki, co nie pomaga w bronieniu. Elementy motoryczne będą najważniejsze. Musimy mieć piłkę przy nodze. To jest coś, co chcielibyśmy na boisku zaprezentować. Jesteśmy zespołami, które lubią mieć piłkę przy nodze. Zobaczymy, kto lepiej zarządzi tymi fazami, ale z pewnością nie będzie to łatwy mecz - stwierdził na koniec.

Jagiellonia Białystok w poprzedniej rundzie eliminacji do ligi konferencji ograła w dwumeczu serbską drużynę Novi Pazar. Teraz podopieczni trenera Siemieńca zmierzą się z duńskim Silkeborgiem. W ostatnim sezonie rywale "Jagi" zajęli pierwsze miejsce w grupie spadkowej ligi duńskiej, natomiast w obecnej kampanii zajmują ostatnie miejsce w tabeli z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem bramkowym 0:6.

KJ, Polsat Sport