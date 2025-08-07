Jastrzębski Węgiel (2020), Indykpol AZS Olsztyn (2021), LUK Lublin (2022) oraz Projekt Warszawa (2023, 2024) to dotychczasowi zwycięzcy turniejów Grand Prix PLS. Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w Ustce.

O zwycięstwo w Grand Prix PGE zagra sześć drużyn - cztery z PlusLigi i dwa z PLS 1. Ligi, które podzielono na dwie grupy. Zawody zostaną rozegrane w sobotę i w niedzielę (9–10 sierpnia).

grupa A: PGE Projekt Warszawa, Ślepsk Malow Suwałki, CUK Anioły Toruń

grupa B: Trefl Royal Seafood Gdańsk, PGE GiEK Skra Bełchatów, KPS Siedlce.

Rywalizacja toczy się na boisku o wymiarach 9 na 18 m. Czteroosobowe składy grają do dwóch wygranych setów, według przepisów siatkówki halowej. W zespole mogą być tylko dwie zawodniczki z licencjami plażowymi.

Grand Prix PGE 2025 siatkarzy - terminarz i plan transmisji:

2025-08-09: PGE Projekt Warszawa – CUK Anioły Toruń (sobota, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-09: Trefl Royal Seafood Gdańsk – KPS Siedlce (sobota, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-09: CUK Anioły Toruń – Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 13.00; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-09: KPS Siedlce – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-09: Ślepsk Malow Suwałki – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-09: PGE GiEK Skra Bełchatów – Trefl Royal Seafood Gdańsk (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 2).

2025-08-10: półfinał 1A–2B (niedziela, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-10: półfinał 1A–2B (niedziela, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-10: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-10: finał (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 2).

