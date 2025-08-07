Grand Prix PGE siatkarzy 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online
Tradycyjny turniej Grand Prix PGE w siatkówce plażowej z udziałem klubów PlusLigi zostanie rozegrany w Ustce. Gdzie obejrzeć te zawody? Kiedy grają siatkarki? Transmisje turnieju Grand Prix PGE 2025 siatkarzy na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Jastrzębski Węgiel (2020), Indykpol AZS Olsztyn (2021), LUK Lublin (2022) oraz Projekt Warszawa (2023, 2024) to dotychczasowi zwycięzcy turniejów Grand Prix PLS. Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w Ustce.
Zobacz także: PGE Grand Prix PLS 2024 siatkarzy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
O zwycięstwo w Grand Prix PGE zagra sześć drużyn - cztery z PlusLigi i dwa z PLS 1. Ligi, które podzielono na dwie grupy. Zawody zostaną rozegrane w sobotę i w niedzielę (9–10 sierpnia).
grupa A: PGE Projekt Warszawa, Ślepsk Malow Suwałki, CUK Anioły Toruń
grupa B: Trefl Royal Seafood Gdańsk, PGE GiEK Skra Bełchatów, KPS Siedlce.
Rywalizacja toczy się na boisku o wymiarach 9 na 18 m. Czteroosobowe składy grają do dwóch wygranych setów, według przepisów siatkówki halowej. W zespole mogą być tylko dwie zawodniczki z licencjami plażowymi.
Grand Prix PGE 2025 siatkarzy - terminarz i plan transmisji:
2025-08-09: PGE Projekt Warszawa – CUK Anioły Toruń (sobota, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-09: Trefl Royal Seafood Gdańsk – KPS Siedlce (sobota, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-09: CUK Anioły Toruń – Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 13.00; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-09: KPS Siedlce – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-09: Ślepsk Malow Suwałki – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-09: PGE GiEK Skra Bełchatów – Trefl Royal Seafood Gdańsk (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 2).
2025-08-10: półfinał 1A–2B (niedziela, godzina 10.00; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-08-10: półfinał 1A–2B (niedziela, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-08-10: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-08-10: finał (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 2).