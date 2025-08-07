Hajduk Split - Dinamo Tirana. Relacja live i wynik online
Trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji Europy. Hajduk Split zmierzy się z Dinamem Tirana. Zwycięzca tego dwumeczu jest potencjalnym rywalem Jagielloni Białystok w ostatniej rundzie eliminacji. Relacja i wynik na żywo meczu Hajduk Split - Dinamo Tirana na Polsatsport.pl
Chorwacki zespół w ubiegłym sezonie zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. W poprzedniej rundzie ośmiokrotny mistrz Chorwacji wyeliminował po dogrywce azerską Zirę. Drużyna ze stolicy Albanii po trudnych dwóch spotkaniach pokonała andorski Atletic Escaldes.
Kto zagra w ostatniej rundzie eliminacji?
