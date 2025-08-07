Chorwacki zespół w ubiegłym sezonie zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. W poprzedniej rundzie ośmiokrotny mistrz Chorwacji wyeliminował po dogrywce azerską Zirę. Drużyna ze stolicy Albanii po trudnych dwóch spotkaniach pokonała andorski Atletic Escaldes.

ZOBACZ TAKŻE: Z One Championship na The World Games. Martyna Kierczyńska liczy na "piąte złoto"

Kto zagra w ostatniej rundzie eliminacji?

Relacja live i wynik na żywo meczu Hajduk Split - Dinamo Tirana na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

AK, Polsat Sport