Hajduk Split - Dinamo Tirana. Relacja live i wynik online

Piłka nożna

Trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji Europy. Hajduk Split zmierzy się z Dinamem Tirana. Zwycięzca tego dwumeczu jest potencjalnym rywalem Jagielloni Białystok w ostatniej rundzie eliminacji.  Relacja i wynik na żywo meczu Hajduk Split - Dinamo Tirana na Polsatsport.pl

Chorwacki zespół w ubiegłym sezonie zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. W poprzedniej rundzie ośmiokrotny mistrz Chorwacji wyeliminował po dogrywce azerską Zirę. Drużyna ze stolicy Albanii po trudnych dwóch spotkaniach pokonała andorski Atletic Escaldes.

 

ZOBACZ TAKŻE: Z One Championship na The World Games. Martyna Kierczyńska liczy na "piąte złoto"

 

Kto zagra w ostatniej rundzie eliminacji?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hajduk Split - Dinamo Tirana na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DINAMO TIRANAHAJDUK SPLITLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 