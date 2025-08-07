Wielki transfer o krok! Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do wielkiego klubu

Jak podaje Tomasz Włodarczyk, Ziółkowski ma podpisać kontrakt z "Giallorossi" do końca czerwca 2030 roku. W najbliższych dniach 20-latek ma przejść testy medyczne. Jednak przed tym czeka go ostatni mecz w barwach Legii.

Młodzieżowy reprezentant Polski ma rozegrać czwartkowy mecz z AEK w Larnace. Będzie to 36. oficjalne spotkanie w barwach stołecznego klubu.

Ziółkowski rozegrał 23 spotkania na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie rozegrał pełne 90 minut Superpucharu Polski przeciwko Lechowi Poznań. Dzięki zwycięstwu, obok medalu za wygranie Puchar Polski, mógł zawiesić także ten za superpuchar.

W tym sezonie ligowym piłkarz przebywał na boisku tylko 45 minut z Koroną Kielce. Opuścił mecz z Arką Gdynia oraz dwumecz z Aktobe. W eliminacjach Ligi Europy zagrał jednak dwumecz z Banikiem Ostrawa. Wartość rynkowa młodego obrońcy wynosi około czterech milionów euro.

Wcześniej klub wypożyczył innego środkowego obrońcę, Sergio Barcię. Hiszpan przeniósł się do końca sezonu do UD Las Palmas.

Za sześć milionów euro do RC Strasbourg odszedł Maxi Oyedele. Z klubem rozstał się również Tomas Pekhart, Jakub Zieliński, Maciej Kikolski czy Michał Kucharczyk. Wypożyczenia zakończyli Vladan Kovacević i Luquinhas.