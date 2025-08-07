Legenda narciarstwa alpejskiego zakończyła karierę. To obecna mistrzyni świata
Austriaczka Stephanie Venier, tegoroczna mistrzyni świata w narciarstwie alpejskim w supergigancie, poinformowała w czwartek o zakończeniu kariery. Łącznie ma na koncie trzy medale w imprezach tej rangi.
31-letnia Venier ogłosiła decyzję w schronisku alpejskim nad swoją rodzinną miejscowością Oberperfuss.
Po zakończeniu poprzedniego sezonu Austriaczka w kwietniu odpoczywała, a w maju wróciła do treningów interwałowych.
- Wtedy zdałam sobie sprawę, że nie przychodzi mi to już tak łatwo. Brakowało tych ostatnich kilku procent. A jeśli nie jesteś w stu procentach gotowa, nie ma sensu stawać na starcie – wyjaśniła zawodniczka, cytowana w austriackiej agencji APA.
Jej motywacja „tak naprawdę już nie wróciła”. Teraz - jak przyznała - czuje, że „ciężar spadł jej z ramion”.
- Jestem gotowa na nowy etap w życiu – powiedziała 31-latka, która niedawno zaręczyła się ze swoim chłopakiem, również narciarzem alpejskim Christianem Walderem.
Venier była jedną z bohaterek tegorocznych mistrzostw świata w austriackim Saalbach-Hinterglemm. Oprócz złotego medalu w supergigancie wywalczyła brąz w kombinacji drużynowej.
Natomiast w MŚ 2017 zdobyła srebrny medal w zjeździe.
Trzykrotnie wygrała zawody Pucharu Świata - dwukrotnie w zjeździe i raz w supergigancie.