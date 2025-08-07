Legendarna skocznia wypadła z Pucharu Świata! Znamy zastępstwo

"Zawody Pucharu Świata, które miały odbyć się w Lake Placid w dniach 13 i 14 grudnia 2025 roku zostały odwołane w związku z koniecznymi pracami remontowymi. Zmagania w ten weekend zostaną zastąpione konkursami indywidualnymi w niemieckim Klingenthal" - czytamy w komunikacie FIS.

ZOBACZ TAKŻE: Legendy łączą siły. Celem medal olimpijski

Skocznia w Lake Placid zapisała się w historii w skoków narciarskich. To na niej zawodnicy walczyli o medale igrzysk olimpijskich W 1932 i 1980 roku. Na przestrzeni lat obiekt przechodził liczne renowacje. Ostatnia modernizacja została zakończona w 2021 roku. Dwa lata później na skocznię powrócił cykl PŚ. Od tamtej pory konkursy indywidualne wygrywali tam m.in. Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft i Daniel Tschofenig. Rekord skoczni należy do Ryoyu Kobayashiego (136 metrów).

Zamiast MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex w kalendarzu PŚ znalazło się Klingenthal. Vogtland Arena w ostatnich latach regularnie pojawiała się w cyklu, lecz pierwotnie nie była przewidziana w tym sezonie.

Walka o Kryształową Kulę rozpocznie się 21 listopada w Lillehammer. Tytułu wywalczonego w poprzedniej kampanii będzie bronił Daniel Tschofenig z Austrii. Nadchodzący będzie również ostatnim w karierze Kamila Stocha. Legendarny polski skoczek zakończy po nim sportową karierę.