Legendy łączą siły. Celem medal olimpijski

Pod koniec grudnia 2024 roku Vonn wróciła - po ponad pięciu latach - do rywalizacji w Pucharze Świata. Pomogła jej w tym operacja wszczepienia dwóch tytanowych elementów do prawego kolana. Teraz planuje start w zimowych igrzyskach.

W przygotowaniach do jak najlepszego występu ma jej pomóc inna legenda stoków - Svindal.

42-letni Norweg zdobył cztery medale olimpijskie, w tym dwa złote (w 2010 roku w supergigancie i w 2018 w zjeździe). Jest też m.in. pięciokrotnym mistrzem świata i dwukrotnym zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (sezony 2006/07 i 2008/09).

Przyznał, że był trochę zaskoczony, gdy zadzwoniła do niego Vonn, ale „przede wszystkim zaszczycony”.

„To, że oficjalnie dołączył do mojej ekipy, gdy walczymy o igrzyska w Cortinie, to ogromny zastrzyk energii. Wierzę, iż Aksel pomoże mi zyskać dodatkową przewagę, której potrzebuję w tej ambitnej podróży. Jestem wdzięczna, że znalazł się w mojej drużynie i nie mogłabym prosić o lepszego partnera” - podkreśliła Vonn.

Amerykanka, która w październiku skończy 41 lat, jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Zdobyła trzy medale olimpijskie, w tym złoty w 2010 roku w Vancouver w zjeździe. W dorobku ma również osiem medali mistrzostw świata (dwa złote). Aż 82 razy wygrała zawody PŚ, a czterokrotnie triumfowała w klasyfikacji generalnej.

AK, PAP