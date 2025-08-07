Rozgrywane w Indonezji mistrzostwa potrwają od 7 do 17 sierpnia. Biorą w nich udział 24 drużyny, w tym reprezentacja Polski. Biało-Czerwone trafiły do grupy C, w której zmierzą się z drużynami Włoch, Turcji, Egiptu, Algierii i Czech. Pierwsze spotkanie rozegrają z ekipą Egiptu (transmisja w czwartek, 7 sierpnia w Polsacie Sport 1 od godziny 10:50).

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek: Polska - Egipt. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Faza grupowa potrwa do 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansują cztery ekipy.

Wśród faworytek turnieju można wymienić Turczynki, złote medalistki ubiegłorocznych mistrzostw Europy do lat 20, oraz Włoszki, które na tej samej imprezie wywalczyły srebro. Tradycyjnie silne w młodzieżowym mundialu będą Brazylijki i Japonki, a także Chinki i siatkarki ze Stanów Zjednoczonych.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu. MVP imprezy została wówczas wybrana Zhuang Yushan, która dziś jest już zawodniczką seniorskiej kadry Chin. Była nawet trzecią najlepiej punktującą siatkarką Ligi Narodów 2025. W tegorocznej VNL zagrała m.in. w ćwierćfinałowym spotkaniu z Polską w Łodzi.

W przeszłości najlepszymi zawodniczkami MŚ U21 były tak znane siatkarki, jak Japonka Mayu Ishikawa (2019), Brayelin Martinez z Dominikany (2015) czy Chinka Zhu Ting (2013).

Podział na grupy Mistrzostwa Świata Siatkarek do lat 21:

Grupa A: Indonezja, Argentyna, Serbia, Portoryko, Kanada, Wietnam.

Grupa B: Chiny, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Meksyk, Dominikana.

Grupa C: Włochy, Czechy, Turcja, Algieria, Polska, Egipt.

Grupa D: Brazylia, Bułgaria, Japonia, Tajlandia, Tunezja, Chile.

Terminarz i wyniki meczów 1. dnia (7 sierpnia):

Grupa A: Chiny - Chorwacja 3:1 (23:25, 25:23, 27:25, 25:21)

Grupa A: Argentyna - Kanada 3:0 (25:19, 26:24, 25:15)

Grupa C: Włochy - Czechy 3:0 (25:20, 25:15, 25:18)

Grupa A: Serbia - Portoryko (początek 8:00)

Grupa B: USA - Korea Południowa (8:00)

Grupa C: Turcja - Algieria (8:00)

Grupa B: Meksyk - Dominikana (11:00)

Grupa B: Egipt - Polska (11:00, transmisja w Polsat Sport 1 od 10:50)

Grupa D: Brazylia - Bułgaria (11:00, transmisja w Polsat Sport 2 od 10:50)

Grupa A: Indonezja - Wietnam (14:00)

Grupa D: Tunezja - Tajlandia (14:00)

Grupa D: Japonia - Chile (14:00)

GW, Polsat Sport