Problemy tylko w trzecim secie. Zwycięski początek Polek na MŚ do lat 21

W trudnej grupie C Polki czekają mecze między innymi z aktualnymi mistrzyniami Europy do lat 20 Turczynkami i wicemistrzyniami Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej Włoszkami, Na starcie rywalizacji Biało-Czerwone zmierzyły się jednak z nieco mniej wymagającymi przeciwniczkami, choć trener Majka przed spotkaniem zastrzegał, że jego zespół nie może Egipcjanek zlekceważyć.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki zaczynają walkę w MŚ do lat 21. Kto zagra w biało-czerwonej drużynie?

- To nie są dla Egiptu pierwsze mistrzostwa świata, zawodniczki brały udział w mistrzostwach świata U19. Mogą pochwalić się dobrymi parametrami fizycznymi. Grają trochę kombinacyjną siatkówkę - mówił o czwartkowym rywalu w rozmowie z oficjalną stroną internetowa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dodał jednak, że Egipcjanki nie powinny Polek niczym zaskoczyć, i że to nasze reprezentantki powinny zaskoczyć przeciwniczki swoją dobrą grą.

Naszkicowany przez Majkę scenariusz jego zespół realizował od samego początku spotkania. Dwie pierwsze partie wygrał bardzo wysoko, w trzeciej rywalki sprawiły Polkom więcej problemów, ale koniec końców mecz zakończył się w trzech odsłonach.

W pierwszym secie polski zespół szybko wyszedł na wysokie prowadzenie (11:6), które na dystansie coraz bardziej powiększał. Polki wygrywały 18:9 i 23:13, a ostatecznie zwyciężyły 25:15.

Drugą partię Biało-Czerwone również zaczęły znakomicie. Grając bardzo skutecznie w ataku, w pierwszych minutach seta zbudowały dużą przewagę (11:5), a potem prowadziły nawet różnicą dziewięciu punktów. Od stanu 15:6 przydarzył im się przestój - siatkarki z Egiptu zdobyły aż sześć punktów z rzędu i zbliżyły się na tylko trzy "oczka (15:12) - ale już w końcowym fragmencie gry w tej części spotkania Biało-Czerwone ponownie dominowały. Zakończyły ją serią sześciu wygranych akcji z rzędu i zwycięstwem 25:16.

Zdecydowanie najbardziej wyrównana była trzecia odsłona, w której Egipcjanki do końca dotrzymywały kroku Polkom. Zawodniczki trenera Majki nie były w stanie, wzorem wcześniejszych setów, wypracować kilkupunktowego prowadzenia. Co więcej, po błędzie naszego zespołu w ataku w połowie partii to zespół Egiptu wygrywał 17:16.

Potem polskie siatkarki zdobyły cztery punkty z rzędu i przy wyniku 21:18 wydawało się, że sytuacja jest opanowana, ale rywalki szybko doprowadziły do remisu (21:21). W ostatnich akcjach seta, i jak się okazało całego meczu, na szczęście pewniej grały Biało-Czerwone. Atak w aut kapitan egipskiej drużyny Malak Elbehiry dał im dwa meczbole (24:22), a chwilę później spotkanie zakończyło skuteczne uderzenie Martyny Podlaskiej z prawego skrzydła (25:23).

Najlepiej punktującą zawodniczką meczu była Aleksandra Adamczyk, zdobywczyni 19 punktów.

Kolejne spotkanie na MŚ U21 Polki zagrają w piątek, a ich rywalkami będą Turczynki, które udział w turnieju rozpoczęły od błyskawicznego zwycięstwa nad Algierią (3:0, w setach do 12, 11 i 14). Początek meczu o godzinie 9:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 od 8:50.

Z każdej z czterech grup do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły. Rywalizacja w fazie grupowej zakończy się 12 sierpnia, a dzień później zostaną rozegrane mecze 1/8 finału.

Mistrzostwa Świata do lat 21 w Indonezji do 17 sierpnia.

Mistrzostwa Świata Siatkarek do lat 21, grupa C

Egipt - Polska 0:3 (15:25, 16:25, 23:25)

Egipt: Farida Ibrahim, Mariam Ali (2), Malak Elbehiry (6), Malak Shahein (10), Nijar Abouelhassan (1), Malak Hassan (2), Farida Mohamed (libero) oraz Karma Roukayak (2), Nada Sallam, Rimaz Elafify (5), Nour Elhady (3).

Polska: Aleksandra Walczak (3), Julia Hewelt (14), Aleksandra Adamczyk (19), Anna Fiedorowicz (4), Maria Spławska (7), Rozalia Moszyńska (3), Zuzanna Suska (libero) oraz Maja Malinowska (2), Martyna Podlaska (2), Wiktoria Szewczyk, Agata Milewska (1).

GW, Polsat Sport